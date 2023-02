L'Institut Menorquí d’Estudis és una entitat imprescindible i ha donat prou fruits d’ençà de la seva creació l’any 1985. No té sentit que s’aprofiti l’Informe Raonat de l’Oficina Anticorrupció per qüestionar la seva funció i la necessitat de la seva existència. No és aquest el tema. Però tampoc es pot mirar cap a una altra banda i treure importància a aquest informe pel fet que no hagi arribat a la Fiscalia Anticorrupció. No hi ha avui una imputació de delicte, però les irregularitats que demostra no són qüestions administratives de poc pes, sinó que posen davant del mirall la forma de funcionar de l’IME en matèria d’adjudicació de contractes menors, l’incompliment dels propis estatuts i la discrecionalitat dels encàrrecs.

Tant la coordinadora científica, Cristina Rita, com l’autor del treball sobre les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), Jesús Cardona, s’han mostrat respectuosos i prudents sobre les irregularitats detectades per l’Oficina Anticorrupció, a l’espera de l’informe jurídic que ha de fer el mateix Consell per encàrrec de la seva presidenta. Sembla evident que s’han d’aplicar altres criteris en la forma d’adjudicar els contractes menors i tal vegada revisar els estatuts. Al final, aquest advertiment d’Anticorrupció pot servir per aplicar una reforma que millori l’IME, que després de més de trenta-cinc anys necessita passar per l’ITV. És una oportunitat no només per millorar la transparència de la seva gestió econòmica, sinó per afavorir l’accés de més persones, recuperar aquelles que s’han allunyat o desinteressat per la tasca de l’IME, impulsar l’activitat de seccions adormides. Tot el que es pot dir de l’Institut Menorquí d’Estudis possiblement també es pot aplicar a l’Obsam. Menorca necessita una entitat que treballi pel coneixement. Per això, hauria de ser un exemple en positiu de la seva gestió cultural, social i especialment, econòmica. Els més interessats perquè sigui així han de ser els seus membres.