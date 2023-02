Amb la quantitat d’assessors de comunicació que té el Govern, fitxats a cop de talonari públic a les redaccions dels mitjans de comunicació privats, sorprèn que ningú no hagi aconsellat al conseller Iago Negueruela que rebaixi el to triomfalista de les compareixences per explicar les dades de l’atur o de creixement econòmic. Trepitjar el carrer és el millor antídot per sortir de la bombolla que es crea als despatxos.

Ni una vegada es menciona la paraula inflació a la nota de premsa que el Govern va emetre el passat dijous per destacar que l’economia balear «lidera el creixement a Espanya i està molt per sobre l’europea» [sic]. Tampoc no es parla de la inevitable desacceleració, encara que el darrer creixement interanual del PIB a Menorca sigui del 3,2 %, una tercera part del que teníem fa un any i el més baix de les Balears.

El premi de consolació per a la nostra Illa és que hauríem estat els primers a recuperar els nivells previs a la pandèmia. El que no explica, però, el Govern és que per arribar a aquesta conclusió s’ha fet una escandalosa revisió de les xifres que s’havien donat fins ara de l’any 2020: d’un dia per l’altre, els informes de la Conselleria van revisar la caiguda que va tenir el PIB de Menorca per la covid, que va passar d’un -19,5 % a un -6,5 %. Una correcció que no ha afectat, en canvi, a Mallorca, on la xifra ha quedat pràcticament igual. Tothom pot entendre que unes dades provisionals es revisin unes dècimes, però equivocar-se en el triple de la xifra final es difícil d’explicar.

No és la primera vegada, a més, que el Govern es fa trampes al solitari quan parla d’economia. Mentre els responsables del SOIB es felicitaven perquè al mes de gener només teníem 2.259 aturats a Menorca, uns dies més tard el mateix Govern reconeixia que aquest hivern hi ha 6.612 menorquins que cobren la prestació d’atur i 2.327 el subsidi. A aquest pas, les notes econòmiques hauran de venir amb el mateix avís que els telefilms del cap de setmana: qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.