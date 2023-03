«Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume Matas hizo en Baleares». La frase és de Mariano Rajoy durant la campanya de les eleccions generals de 2004. Avui en dia, ningú del PP trauria pit del legat de Jaume Matas al capdavant del Govern balear en les seves dues etapes (1996-1999 i 2003-2007).

És curiosa la història del PP amb aquesta comunitat, decantada tants anys cap a la dreta. Balears commemora ara els 40 anys de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, i durant aquestes quatre dècades, el PP ha governat 24 anys. Hi ha hagut sis presidents, quatre d’ells del PP. I na Marga Prohens, la candidata popular, durant aquesta campanya, segurament no farà menció a cap d’ells.

I és que cap dels quatre ha acabat bé amb el seu partit. El primer i el que més va durar fou Gabriel Cañellas (1983-1995), que Aznar obligà a dimitir per la seva implicació pels suborns del túnel de Sóller, un cas que acabà sense condemna per prescripció. Cañellas aguantà fins al 1999 com a diputat, sent més una llosa pel partit, que no pas un referent.

El va substituir com a president del Govern, Cristòfol Soler (1995-96). Durà poc en el càrrec, el seu propi grup parlamentari li va marcar la sortida i pujà Jaume Matas. Soler acabà donant-se de baixa del PP el 2014 i inclús va ser president de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Després trobem en Jaume Matas. Set anys va fer com a president. I en farà com a mínim altres nou a la presó, després de ser condemnat per diversos casos de corrupció. No cal dir, que en Matas dins el PP actualment no se’l té en molta estima.

El darrer president del PP fou José Ramón Bauzá (2011-2015). Recordat pel TIL, pel caos en les escoles i per causar les majores concentracions al carrer, que van portar la derrota del PP. Bauzá va dimitir com a diputat el mateix 2015, però es va col·locar com a senador autonòmic, fins que en 2019 es va donar de baixa del PP per passar-se a Ciutadans, partit del qual ara és eurodiputat. En Bauzá tampoc serà reivindicat pel PP, i veurem si ho és pels seus propis companys de partit a nivell balear, ja que la seva arribada a Ciutadans no fou gaire ben rebuda a Balears.