Todos los caminos llevan a Roma. Seguro que conocen la frase, de la que se desprende una obviedad: para llegar a Roma tiene que haber camino. Es como decir, que para llegar a Menorca tiene que haber rutas aéreas. Estas conexiones son nuestra calzada romana. Es evidente que solo se avanza en el gran objetivo de desestacionalizar, de alargar la temporada, si en temporada baja o media hay una oferta suficiente de comunicación aéreas. Los mejores resultados de los meses de invierno se deben a esta circunstancia. París, Londres, Bilbao y Málaga han ampliado la oferta y han permitido una actividad turística mejor que en los años anteriores.

Esta ha sido la semana de la ITB de Berlin, la principal feria turística junto a la WTM de Londres. Alemania es nuestra asignatura pendiente. Los turistas que, en teoría, más pueden valorar la combinación casi perfecta que ofrece la Isla de naturaleza, cultura y gastronomía, no se interesan por nuestra isla como destino vacacional. Es un mercado a la baja, mientras sigue creciendo el número de alemanes que van a Mallorca y a Eivissa.

En esta ITB hemos avanzado muy poco o nada. El número de conexiones aéreas apenas sufre cambios, no conocemos el dato global sobre el número de plazas ofertadas, que sí se ha dado en otras islas, y el todopoderoso TUI tampoco se decide a apostar por Menorca, pese a que amplía su oferta de hospedaje con el nuevo Victoria Playa de Sant Tomás, tras la reforma que se ha llevado a cabo.

Es posible que el mercado alemán no crezca porque no le dejamos espacio. En los meses punta, no interesa porque está todo vendido y quizás a precios mejores que los ofertados por touroperadores alemanes. Y en los meses de temporada media, los precios de los billetes de avión son tan elevados que no sirven para dinamizar este mercado.

Porque la calzada romana, además de existir, debe ser transitable.