S’ha escrit que Pedro Sánchez no vol tornar a cedir el Ministeri d’Igualtat a Unides Podem en cas de reeditar-se el govern de coalició. Quan es va fer el repartiment —i ampliació— de ministeris l’any 2019, els de Pablo Iglesias es van haver de conformar amb els departaments que tenien un menor pes polític. El temps, però, ha demostrat que han estat capaços de treure petroli d’una quota de poder molt reduïda. Tant és així que el moviment feminista del PSOE no està disposat a deixar-se menjar el terreny una vegada més.

Aquí a Menorca, l’actitud de Podem al tripartit ha estat més conciliadora que a Madrid. Cristina Gómez, amb açò, s’assembla més a Yolanda Díaz i s’ha convertit en el soci que més estabilitat ha donat al pacte. Ella va ser qui va pressionar perquè el Consell, tot i no tenir competències, fes política d’habitatge. Una aposta arriscada per afrontar el problema més gran que tenim ara mateix els menorquins i que li ha donat un protagonisme públic que no han tingut, en canvi, altres consellers que gestionen més doblers i funcionaris.

Però Susana Mora, igual que Pedro Sánchez, no vol tornar a cedir una àrea cabdal per fer política des de Menorca, per açò ha decidit que han de ser els socialistes qui liderin una Conselleria d’Habitatge de nova creació si tornen a governar. Ja té la persona, l’economista Eduardo Robsy que anirà de número 2 a la llista del PSOE, i dues eines fonamentals que posarà al seu abast: pressupost i capacitat executiva.

El Consell de Menorca no podrà prohibir la compra de cases als no residents ni tampoc apostarà per immobiliàries públiques o coses per l’estil. Però sí que té recursos, gràcies al seu millor finançament, per comprar sòl i posar-lo a disposició de l’Ibavi per fer més habitatge social i competències en ordenació del territori i turisme que poden incidir, de forma directa, en l’abaratiment dels preus que es paguen en el mercat lliure. Inversors, constructors, immobiliàries i bancs no són l’enemic a batre, són l’aliat que es necessita perquè Menorca torni a ser habitable per als menorquins.