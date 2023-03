Matías Quetglas es probablemente el más completo artista nacido en Menorca; autor polifacético de mente libre, liberado de prejuicios. Ha utilizado el óleo, el acrílico, aguada, témpera al huevo, lápiz, tinta y también por sus manos ha pasado el poliéster, la madera, el bronce y el yeso entre otros materiales.

Recuerdo obras de este autor, un trabajador del arte con multitud de técnicas, siempre gratamente bien ejecutadas. Diríase que sus trabajos los va concatenando una mente inquieta (una voluntad libre de obstáculos). Podría parecer honrado referirme a sus prodigiosas facultades, obviaré tan justa expresión. No quiero acercarme y mucho menos cruzar la linde de lo estrictamente cabal. Además de ordinario no me gusta a mí tampoco la alabanza meditada. Sé que a Matías no le gusta que le lisonjeen. Él sabe quién es y sobre todo sabe cómo es. El crítico debe medir su verbo a sabiendas que Matías sabe de arte lo que muy difícilmente le puede hoy en día señalar este humilde crítico, aunque eso sí, con una larga y trabajada formación en ese mundo donde se ha forjado lo más bello que la mano humana puede crear.

Dicho lo cual tengo prisa en añadir que mi artículo no va pensado para hablar mal, regular o bien de este singular menorquín. La cosa viene dada por culpa de esos duendecillos que se cuelan de tarde en vez entre fotolitos y ferros, de letras y números inquietos en la linotipia y así, sin querer que sucediera, sucedió que una errata viene a trabucar una fecha.

Déjenme decirles que en mí es bastante habitual que recorra de tarde en vez las librerías de Madrid, sobre todo las llamadas «de viejo» en busca de algún ejemplar que venga a enriquecer mi biblioteca. En estos santuarios de las viejas publicaciones a veces hemos encontrado algún libro de tirada corta ya descatalogado porque su temática ha pasado a ser el atractivo que sienten los coleccionistas de libros de caza, de pesca, de gastronomía o de algunos clásicos de tiradas curiosas, por ejemplo un Quijote ilustrado por Doré o por Matías Quetglas. A veces me he quedado con un ejemplar por el hecho de no corresponderse en nada su título con el contenido. El otro día me dio un pálpito al encontrarme en una librería que frecuento con asiduidad cerca del palacio de la Ópera un voluminoso ejemplar cuyo título me sedujo de inmediato: Diccionario Crítico del Arte Español Contemporáneo de Antonio Manuel Campoy, editorial Gráfica Torroba. Voluminoso libro y para mí muy interesante lo que justificaba el deseo de poseerlo. Supongo que le pasará lo mismo a cualquiera que como yo siente pasión por el arte en cualquiera de sus expresiones. Aun antes de llegar a casa y ocuparme en mi despacho de ambiente sosegado y cómplice de tantos buenos ratos enseguida busqué por su ordenamiento alfabético si venía algún nombre de artista menorquín y me llevé una gran alegría cuando en la página 340 vi el nombre del artista ciutadellenc Matías Quetglas, con datos biográficos en una extensión más que aceptable pero… con una notable equivocación. Como fecha de su nacimiento da el año 1944 y como Matías nació un día después de mi nacimiento, ya les digo que eso no podía ser porque nos llevamos un día de diferencia y yo sé muy bien los años que tengo. Los maliciosos duendecillos de las linotipias trastocaron la fecha de nacimiento de Matías; eso o que no se cotejó ese importante dato en cuestión. No obstante ahí tengo el libro a disposición de Matías si fuera de su interés.