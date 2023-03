- Hello, is Mr Joseph Portella here?

- Sí, soy yo mismo, pero si es de una compañía eléctrica ya le digo que no queremos nada, con una tenemos bastante.

- Yo no entender, mister. Portella.

- Sí, si no es para vender, diga, diga…

- Yo no vender, yo regalar. First, let me introduce my self. I am the King Charles the Third. Si usted no creer puedo hacer una video llamada, aunque no saber si con brexit yo pagar roaning, y Camila controla presupuesto of the english Royal House.

- Señor rey, si esto es una broma de Sergi Marí no tiene ninguna gracia.

- Yes, Of course I am King Charles ¡Le explicaré el motivo de my call. Está usted oficialmente invitado a mi coronation ceremony next May 5th, con todos los gastos pagados, incluso un taxi to Abbey Road para hacerse una foto en el paso de cebra.

- No me creo nada de nada. ¿No tendrán elecciones también ustedes?

- No, my friend Joseph, los reyes no se eligen. ¿Cómo cree yo llegar aquí? Le explico. Todo ser idea de mi servicio de protocol de Buckingham para mejorar mi popularidad. Como consecuencia de las últimas encuestas, my popularity is at rock bottom, no caer simpático yo, y Camila menos, digo una cosa y ni caso. Así que han decidido aprovechar mi coronación para mostrarme más cercano, more human, more accessible. ¿Comprender?

- Y esto que tiene que ver conmigo, usted tendría que invitar a Ibai Llanos o al Orestes de Pasapalabra, estos sí que son influencers.

- No way Joseph. Si me permite, yo explico. Mis asesores reales han sugerido que invite a una persona anónima de all and each one de los países de la Commonwealth, los de ahora y los de siempre, y como Menorca fue durante tantos años parte de la patria inglesa, también a un menorquino.

- Ya, ¿y por qué no invita a José Luis? Este para salir en una foto se apunta a un bombardeo.

- No conocer José Luis. Le ha tocado a usted. Los algoritmos del servicio de inteligencia del M16 haber elegido sesenta personas completamente diferentes y representativos de la población anglófona, and you have been lucky.

- Anglófilo no ser palabra. Ya va, ya se me ha pegado el infinitivo. Además, me pregunto porque le estoy hablando en castellano. Yo de inglishpitinglish solo sé los títulos de algunas canciones como «Yesterday», «Heres come the sun» y cosas así. Yo soy aún de cuando en el instituto la lengua extranjera era el francés, que visto como van las cosas de las tendencias globales en Menorca, pronto será más útil que el inglés.

- No problem, mister Joseph, no problem. Traducción automática amazon. Le explico Coronation celebrations. Llegada Heathrow at 9 am o’clock, concentración Commonwealth men and women, salida con guía en autobús turístico, tour ciudad Big Ben, Camden Town, Tower Bridge, Picaddilly Circus, donde comer Fish & Chips, Notting Hill, Covent Garden y Soho, shoping en Harrods y Liberty London y noche hotel Great Scontland Yard. Se me olvidaba, su guía ser Rowan Atkinson, que solo hablar inglés. Mañana día seis, traslado abadía de Westminster. Mi secretario enviarle cantoral para aprender.

- ¿He de vestir de gala, señor King?

- Ah, se me olvidaba, perdón. No. Cada uno de usted vestir traje típico de country para dar colorido y authenticity. You don’t have any problem, do you?

- No, of course. Yo pedir traje a Pito Costa.

- Ok. Mañana siguiente ser domingo y visita a Balmoral. On Monday you will return to Minorca.

- Todo esto mucho trabajo para mí, ahora ya jubilado. Pero hacer el sacrificio. ¿Puedo pedirle un favor? ¿No poder estudiar usted cambiar otra vez Gibraltar por Menorca? Así los franceses no vendrían en masa. Y puerto franco, también.

- Ya gustar a mí ir a Magaluf y Punta Ballena, pero no creo que Sánchez contento.

- Si esto no puede ser, ¿puedo pedirle poder sentarme al lado de Cate Blanchett en Westminster?

- Pillín, pillín. No, usted sentarse al lado del King Juan Carlos, español como usted.

Please don’t tell me you won’t sit next to him either.