La BBC se propuso hacer una lista de las mejores novelas del siglo XXI. Para ello consultó a los críticos literarios más prestigiosos de lengua inglesa. Entre todos compusieron una lista de 156 novelas y conjuntamente hicieron una votación de la que han salido las supuestamente doce mejores narraciones de nuestra era.

Me he alegrado bastante al ver el resultado y comprobar que mis gustos coinciden con el de aquel comité. Ahora puedo presumir de buen ojo por haber escrito reseñas favorables de nueve de esas obras selectas en el desaparecido suplemento Culturalia del diario MENORCA, que coordinaba con acierto y plena dedicación Raquel Marquès y en el que Joan Cantavella y yo mismo nos ocupábamos de la página de libros. Ojalá se volviera a publicar ese suplemento porque era exactamente un buen vehículo de cultura.

La lista de la BBC es la siguiente: «La maravillosa vida breve de Óscar Wao», de Junot Díaz; «El mundo conocido», (Edward P. Jones); «En la corte del lobo», (Hilary Mantel); «Gilead» (Marilynne Robinson); «Las correcciones» (Jonathan Franzen); «Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay» (Michael Chabon); «El tiempo es un canalla» (Jennifer Egan); «El eterno intermedio» (Ben Fountain); «Expiación» (Ian McEwan); «Medio sol amarillo» (Chimanda Ngozi Adichie); «Dientes blancos» (Zadie Smith); «Middlesex» (Jeffrey Eugenides).

Con los años me he ido convenciendo de que el gusto de críticos y reseñistas de todas las artes no coincide con el de la mayoría de la gente. La razón es que ellos, por afición o necesidad, leen más libros, ven más películas, teatro o exposiciones, asisten a más conciertos… y eso altera necesariamente su mirada, más especializada.