No ho feim perquè no volem, només pensam en noltros, els més propers, i prou. Tot és predicar i bones paraules des de plataformes polítiques, des de púlpits i oenegès, pero ni s’ha fet, ni es fa, ni sembla que es tengui intenció de fer mai.

Acabar amb la fam, que tothom tengui un mínim de poder adquisitiu, que es respecti el medi ambient, que ningú no passi misèries, que tothom tengui un habitatge digne.

Hi ha prou recursos i és possible. Falta voluntat. Uns no ho fan perquè no els interessa, no podrien enriquir-se mitjançant les penúries d’altres… i la resta no ho fa per un motiu encara més repugnant, perquè els hi és indiferent.

Els preus dels articles de primera necessitat, de l'habitatge, dels combustibles, no apugen tot sols, algú -en tost de tenir manco guanys i permetre als altres un respir en temps de pandèmies i guerres- s'aprofita de la situació per mantenir o augmentar els beneficis a costa d'agreujar l'estat econòmic de la majoria, sense cap remordiment.

I és que tot depèn de tothom. Si ho féssim tots bé, tot funcionaria, però mos estimam més el nostro profit a qualsevol preu. «Si no ho faig jo, ho farà un altre».

Només mos importa allò que mos fa sentir malament. Si mos preocupés qui viu a l’altra punta del món tant com els nostres fills, la Terra en general tant com la nostra llar, els animals d’una jungla llunyana tant com el nostro ca, si estiméssim els altres tant com a noltros mateixos... no hi hauria problema que no es pogués resoldre.

Però surten els instints primaris de supervivència i només esteim per als nostros. Mai no hi haura solució per a la fam i pobresa, ni feina per a tots, ni un planeta lliure de contaminació ni tot allò que mos faria millors, perquè no volem.

