Un dels disbarats que s’ha sentit durant la campanya electoral és la d’un partit que planteja la supressió de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). Aquesta mala idea forma part d’un virus que s’escampa i que pretén acabar amb tot el que s’ensumi com a català o catalanista. El que volen és donar una coça al nacionalisme i per fer-ho ataquen la nostra cultura i els seus protagonistes. Es pot pensar que es tracta d’una proposta radical sense futur, però el que preocupa és que serveixi perquè partits amb opció de govern qüestionin el paper de l’IME a la nostra cultura i societat.

Abans que es pugui arribar a una situació que debiliti la institució de l’IME, caldria que els responsables actuals posin en marxa un procés de renovació, de revisió del seu funcionament. L’informe de l’Oficina Anticorrupció era una bona oportunitat per prendre mesures de canvi i enfortiment. No es tractava de justificar com es fan ara les coses, sinó d’avançar en mesures de participació efectiva i de transparència, per contrarestar l’argument que s’estén sobre que l’IME és un cercle reduït i tancat, que viu en una dinàmica endogàmica.

No és just desqualificar la feina que fan els membres de l’IME, que moltes vegades és de franc. Però és necessari, com ja es fa ara, donar informació sobre els contractes menors. Hi ha persones molt compromeses amb la nostra cultura, però també d’altres que s’han allunyat de l’IME i que convé recuperar. Hi ha molts de membres incorporats, però molt pocs que participin activament a les reunions i actes. No tots els membres tenen el mateix nivell científic, capacitat ni història. Potser caldria establir algunes diferències. Hi ha seccions molt actives i altres apagades, cosa que provoca un desnivell en els objectius de l’IME.

L’informe de l’Oficina Anticorrupció no qüestiona el prestigi de l’Institut Menorquí d’Estudis, sinó un sistema a millorar. Una oportunitat per un canvi necessari d’un Institut que també ho és.