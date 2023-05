En un día como hoy, viene como anillo al dedo un reportaje del Diario MENORCA (15/5/2023) de Carol López Real, titulado «Tres alcaldes, 40 años, tres ideologías y un pueblo», acompañado de una magnífica fotografía de Gemma Andreu en la que se puede ver a Xisco Ametller, Toni Pons Fuxà y Ramón Orfila, exalcaldes de Es Mercadal, compartiendo mesa y desayuno. A mí me ha parecido un cuadro que, como ocurría antes en el arte, bien podría representar la democracia.

La democracia en estado puro y no esa degeneración acelerada de la misma que, conservando el nombre, pierde su sentido y misión a cambio de una corrupción generalizada.

En el arte, un mismo tema se puede representar muchas veces desde ópticas distintas. Por ejemplo, la historia bíblica de Judith y Holofernes o en la mitología griega, el juicio de Paris que al elegir entre las tres diosas: Hera, Atenea y Afrodita, desencadena la Guerra de Troya.

Otra historia mitológica es la de las Tres Gracias. Eufrosina (Alegría), Aglaé (Belleza) y Thalía (Fertilidad), otorgaban a dioses y mortales (nosotros) la alegría, la elocuencia, la liberalidad y la sabiduría. Puede que yo no tenga ninguna gracia pero me gustaría que me tocase algo.

Esa foto me transmite el mensaje esperanzador de que la democracia es posible, deseable, un gran logro de sociedades maduras que saben conjugar la rivalidad y la concordia. Y hoy, por encima de siglas y de siglos, es más necesaria que nunca.