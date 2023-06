1/ Presiones: Era inevitable. Ya han comenzado las presiones sobre el PP menorquín y balear para que se modere’ y para que, dócil y sumiso, no se atreva a tocar las ordenanzas que la izquierda radical y nacionalista ha institucionalizado como verdad indiscutible durante estos últimos años. Es la clásica prudencia revestida de cobardía. Una evidencia: Los nuevos gobernantes están legitimados para modificar o derogar todo lo que consideren. El recuerdo de Rajoy sigue siendo tétrico.

Otrosí: Recordar interesadamente ahora el número de votos y sus tendencias globales en administraciones concretas solo pretende agarrotar la acción de gobierno de los vencedores de las elecciones. Si el PP no cumple con las expectativas creadas será barrido por un Vox al alza al que muchos consideran los únicos que pueden cambiar de verdad las cosas. Otrosí: va ganando apoyos la idea de que Jorge Campos sea el nuevo Conseller de Cultura del Gobierno balear. Se acabarían las tonterías sobre la educación, los topónimos, etc. que padecemos desde hace 40 años.

2/ Madrid: Paso unos días en el Condado de Ayuso. Y me cuentan:

a- La presencia masiva de sudamericanos y sudamericanas (¡Ajá!), siempre amables, educados y serviciales, son un beneficioso activo para la economía española. Estos sí Suman.

b- Lo de Arrimadas es una pena pero no pudo superar «el error, que inmenso error» cometido en Barcelona 2017 cuando ganó las elecciones regionales y se mudó a Madrid. Pero es demasiado válida para no volver.

c- C’s solo hiberna, porque sus cuentas bancarias aún disponen de abundante munición económica.

d- ¿Dejará el PP que un independentista, Trías, un conocido ‘lobster eater’ de Fornells, sea alcalde de Barcelona? Manuel Valls dio ejemplo en 2019 al considerar el mal menor. Aunque doloroso, preferible.

e- ¿Por qué será que Feijóo, ese Rajoy bis, se licúa cuando visita lugares fenicios y contaminados como el Cercle d’Economía de Barcelona o «La Vanguardia»? ¿Por ser él también otro nacionalista a favor del estado plurinacional y otras sandeces ‘cordiales’? ¿Cuándo le nombrarán ‘catalán del año’?

d- ¡Uy, qué miedo! Un amigo de Sánchez custodiará los votos por Correo de cara al 23J.

3/ Feminismo: Curiosamente no se ha hablado de feminismo en esta pasada campaña del 28M. ¿Tanto restaba la ley del ‘si o sí’ y la suelta de centenares de violadores? Una mujer debería sentirse ofendida cuando la tipifican como un objeto a proteger. La Ley de Paridad es uno de los mayores insultos a la capacidad de la mujer libre. En multitud de casos las mujeres son mucho mejores y más efectivas que cualquier hombre. Esa protección de género es un insulto a su valía personal. La igualdad con el hombre ya existe y solo se deteriora cuando se la considera débil frente al fuerte. En muchísimas ocasiones es justo al revés. El PP debería derogar de inmediato esa agresión a la valía personal de la mujer. ¡Dejen ya de insultarla!

4/ Dimisión: Por si no lo recuerdan Uds. Sánchez dimitió al anunciar elecciones generales para el 23J con el exclusivo fin de ocultar su glorioso fracaso del 28M e impedir que parte del PSOE le echara al baúl de los recuerdos. Pero ya no disfrutará de más consensos norcoreanos entre sus empleados porque muchos de ellos han perdido sus sueldos y por tanto sus fidelidades. Sánchez es ya un cadáver político que no puede desplazarse a ninguna parte porque es inevitablemente abucheado por mentiroso compulsivo y por favorecer al nacionalismo y disimular sus delitos. Un tipo al que le gritan ¡Que te vote Xapote! a la más mínima no puede mostrarse en público.

Otrosí: Este personaje es un auténtico cáncer para la socialdemocracia española a la que ha radicalizado convirtiéndola en un Podemos bis. Ya lo escribimos aquí: su final será wagneriano cuando suenen las trompetas del Apocalipsis y se abran los mares de la venganza. Y eso sucederá la noche del 23 al 24 de Julio de 2023 (vísperas de Santiago Apóstol, Patrón de España) cuando acabe el sanchismo. ¡Venga, ya solo falta un empujoncito más!

5/ Menorquinismo: Una parte importante de la sociedad menorquina ha reaccionado. El neo nacionalismo del PSOE y la radicalidad de Pudimos y de ‘Manco per Menorca, apa noi’ ya no dirigirá la isla. Una de las primeras cosas a solucionar es la protección a nuestro auténtico kilómetro 0 cultural. Menorca es una isla bilingüe que habla español y menorquín, y no otra cosa. Las dos lenguas deben de estar presentes en la vida social, cultural y política de la isla y deben promocionarse al mismo nivel. Con el inglés ahí al lado. Por eso deben acabarse los suministros económicos a quienes perturban nuestra personalidad y quieren convertirnos en lo que no somos.

Durante décadas nuestra forma verbal (y escrita) ha sido ocultada, ridiculizada y menospreciada por las capas chulescamente autodenominadas «oh-cultas» de la isla. Los nuevos representantes democráticos que dicen estar comprometidos en combatir la humillación constante que ha sufrido nuestro hecho cultural más propio, nuestro menorquín, deben mostrar su efectividad real. Y de forma inmediata.

6/ Cumple: El domingo cumplió 82 años la personalidad quizá más conocida de toda la Isla. Y en perfecto estado de revista y siempre en situación de disponible.

7/ Fracaso: El fracaso del PSM y de ‘Més per nosaltres i Manco pels menorquins, apa noi’, ha sido galáctico. ¿Cómo no va a dimitir su Secretario General si es el responsable final de la hecatombe? Ya tarda en pedir perdón por ser tan radical, por tanto lacito y por tanta bengala, para a continuación entonar el «Adiós muchachos compañeros de mi vida...».