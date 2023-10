Tot i ser de Ciutadella, des de petit sempre m’ha imposat la grandesa i la bellesa del port de Maó, l’he comparat amb altres ports mediterranis (Palma, Eivissa, La Valletta, etc.) i puc dir obertament que a dia d’avui encara no he trobat cap port igual, i crec que és un orgull no només per els maonesos i castellers sinó per tots els menorquins. No és casualitat que al llarg de la història el port hagi sigut blanc d’atacs i dominacions per part de diferents imperis, la seva privilegiada situació marcava un punt estratègic per les potències navals, ja fos per fins bèl·lics o comercials, i l’espècia de fiord natural que forma servia també d’abric per les embarcacions d’aquella època... inclús va ser seu de la famosa Royal Navy durant el segle XVIII i part del segle XIX, açò ja diu bastant. Desgraciadament però, el port encadena anys (dècades) d’una immerescuda irrellevància que costa d’entendre, i no em refereixo a la pèrdua de passatgers i càrrega per part de les navieres comercials en favor de Son Blanc, ja que aquesta circumstància es veia venir des del moment en que es va decidir construir el nou dic, si no més a la falta de compromís i ambició per part dels polítics i especialment de l’APB. A dia d’avui i per raons òbvies, la gestió del port necessita enfocar-se més a altres negocis (tant o més lucratius que el transport de passatgers) ja que el potencial és enorme, però fa massa anys que es fa ben poc al respecte... Cala Figuera com a primer exemple, existeix a dia d’avui algun pla d’usos a aquesta zona vergonyosament desaprofitada? Està prevista la més que necessària creació de nous amarraments, juntament amb l’abaratament de les taxes per incentivar la nàutica? O nous varadors, que també representen un negoci lucratiu?

Pel que fa a l'organització de grans esdeveniments esportius com les regates internacionals el nostre port ja té certa experiència, però hi ha marge de millora i a més són esdeveniments que generen un impacte més que positiu per les empreses locals. Un tema a part són els creuers, perquè no s'aposta per ser una escala rellevant de creuers de petita i mitjana envergadura, menys contaminants i amb un bon perfil de creuerista? Al cap i a la fi, Maó queda ben enmig de les més importants rutes del Mediterrani, a l'oest Palma, al nord Barcelona, al nord-est Marsella, Saint-Tropez, Mónaco, Niça, a l'est Gènova, Roma, Nàpols i al sud-est Palermo, Malta i Tunísia… no volem un port actiu i amb vida, i vetllar per la seva salut i supervivència? Crec que tot açò ajuda, i molt. Després està el tema de la façana marítima, quin mal em fan els ulls quan veig certs edificis ruïnosos o mal mantinguts que desentonen horrors amb l'entorn, tampoc s'entén que ningú faci res al respecte, i pitjor encara és l'estat del Moll des Fonduco que gràcies a les pallassades d'aquest organisme estatal infame que és Costes, té edificis històrics que es cauen a trossos i que no es poden restaurar… el potencial del port de Maó és brutal, el valor incalculable, necessitem menys lamentacions i més acció.