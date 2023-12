Ciutadella ja té pressupostos. S’han fet esperar, però el govern en minoria del PP els ha tret endavant, gràcies al vot de Vox i sobretot a l’abstenció dels partits d’esquerres. El ple els ha aprovat aquest dilluns, hores després que el president del Consell, Adolfo Vilafranca presentés els seus comptes i demanés a l’oposició el seu suport o almanco la seva abstenció.

L’aprovació dels pressupostos de Ciutadella marca el camí a allò que pot passar al Consell els dies o setmanes vinents. Ahir, PSOE i Més, es van pronunciar clarament en contra dels nombres del PP al Consell, com ho van fer anteriorment a Ciutadella, on fins i tot van tombar la primera proposta del govern de na Juana Mari Pons. Així, l’esquerra ha mogut fitxa per obrir-se a negociar amb el PP la inclusió d’algunes partides als pressupostos del Consell i canviar-ne d’altres.

Ara bé, a diferència de Ciutadella, l’esquerra no és del tot necessària, ja que el vot afirmatiu o una abstenció de Vox donaria via lliure als comptes de Vilafranca, que en cas d’empat pot fer servir el seu vot de qualitat. El problema que té el PP és que no tindrà tan fàcil com Ciutadella aconseguir el sí de na Maite de Medrano, més que res perquè fou destituïda pel president i les relacions i rancúnies personals en política pesen.

La sort que té el PP és que malgrat que Vox estigui en el no, sap que d’una manera o altra el més segur és que podrà comptar almanco amb una abstenció crítica dels partits d’esquerres, ja que es veuran en l’obligació de no bloquejar uns comptes associats a la gratuïtat de les escoletes, a l’augment de la despesa social, a les ajudes al camp o a la pujada dels sous dels funcionaris.

L’esquerra a Ciutadella ha demostrat ser generosa, i si al Consell fa falta segur que també ho serà. I si el PP aconsegueix treure els pressupostos de Ciutadella i els del Consell gràcies a l’esquerra, el qui també tindrà el camí obert per aprovar els seus comptes serà el govern en minoria del PSOE a Maó, ja que els populars (en cas que Ara Maó es despengés) tindrien molt difícil justificar un bloqueig que ells no han patit.