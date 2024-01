Vox es un partido contrario a cualquier chiringuito político. Un chiringuito es una estructura montada por un partido en el gobierno para favorecer a sus propios afiliados y simpatizantes sin que los objetivos públicos estén justificados. Todos podemos estar de acuerdo en esa idea. Me recuerda a cuando el famoso político local de Ciutadella, Llorenç Casasnovas, fundador del PMQ, se presentó a las elecciones con el lema «Garnarem» y al final solo barrió para él mismo y se convirtió en el único político menorquín que ha ido a la cárcel por corrupción. El problema es que Vox aplica lo del chiringuito a los demás pero no a su propia estructura.

La consellera de Vox en Menorca, Maite de Medrano, se opuso a los presupuestos del Consell con los argumentos de Abascal. No a los chiringuitos feministas, ni a los de política internacional, no a los de discriminación lingüística. En resumen, la consellera que no ha sido capaz de presentar una sola enmienda a los presupuestos, se pone el uniforme de su partido y aplica el argumentario sin matiz alguno. Quiere que se eliminen los 700.000 euros de cooperación internacional que el Consell destina al Fons Menorquí de Cooperació, que sirven para el desarrollo de proyectos en países pobres. Quizás no ha leído nunca una memoria del Fons, en la que se explican las acciones realizadas y los resultados que se han dado. El discurso populista de Vox de en lugar de dar dinero a los de «allí» repartirlo entre los de «aquí» es miserable porque promueve una sociedad más pobre en valores. Y esa hipocresía se hace más evidente cuando la consellera ha demostrado que se mueve por intereses personales. ¿Cómo puede condicionar su apoyo a los presupuestos a la recuperación de la Conselleria de Vivienda que el presidente Vilafranca le retiró? De todas formas, el pacto forzado por Palma entre PP y Vox en el Consell es casi imposible que pueda recuperarse. La pregunta es si el PP tiene alguna opción alternativa para la gobernabilidad, más allá del «qui dia passa, any empeny».