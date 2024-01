Quan el clam de la dreta-extrema-dreta contra l’amnistia, que vol donar el Govern de Sánchez als líders del procés independentista de Catalunya, encara no s’ha apagat, Sánchez afegeix un altra motiu per a l’exaltació dels que creuen tenir l’exclusivitat de ser uns espanyols com toca. Ara Sánchez ha donat l’alcaldia de Pamplona a Bildu, UPN ha caigut a causa de l’aliança dels socialistes i Bildu. Feijóo va obrir la veda contra el president Sánchez al dir que no s’esperava que el PSOE pactés amb els que havien assassinat als seus propis companys de partit i arrodoní la seva sentència indicant que el PSOE ja no és un partit constitucional. Aquests dies els socialistes de Pamplona han d’anar protegits per la policia davant la possibilitat de possibles agressions dels «hooligans» de la dreta. També la seu de PSOE de Madrid va haver de ser protegida a causa de l’assetjament dels manifestants en motiu de l’esmentada amnistia. Si es pregonen consignes per part dels dirigents del PP, Isabel Díaz Ayuso o el propi Feijóo, com la que ja he esmentat o «que te vote Txapote» o «me gusta la fruta» (que és la manera del PP de dir «hijo puta» al president del govern espanyol) o si es difonen escenes d’amenaces i agressions a diversos parlaments regionals per part de membres de la dreta-extrema-dreta als parlamentaris d’esquerres, és fàcil que apareguin fidels seguidors del model dretà que considerin lícit i necessari traspassar per la força els límits democràtics del desacord polític. Si això arriba a passar, segur que la dreta-extrema-dreta es justificarà dient que els insults, deslegitimacions o la idea de penjar pels peus al president del govern eren bromes, frases fora del context.

Si ho pensem bé, hem tornat als temps en que hi havia polítics que necessitaven protecció policial, sí sembla un mal somni però avui polítics i seus socialistes han de portar protecció i no precisament per culpa d’ETA. Des que ETA rebutjà la lluita armada, deuen haver passat una dotzena d’anys, tots els partits polítics i els ciutadans volíem que els que havien donat suport a ETA es passessin al diàleg, a la democràcia, tots o casi tots volíem el Bildu que ara tenim. Bildu ha reconegut que ETA s’equivocà amb el terrorisme a la democràcia i la seva forma de fer política al llarg de tots aquests anys ha estat plenament democràtica. S’ha comportat com un partit d’esquerres socialment responsable i a les eleccions al País Basc i Navarra cada vegada té més vots. Estaria bé que la dreta-extrema-dreta expliqués perquè no es pot pactar amb ells. El seu comportament al llarg d’aquests anys es contrari a la Constitució? Amenacen als que no pensen com ells, com sí fan altres? Quan acabà la dictadura i s’instaurà la democràcia a Espanya el parlament espanyol estava ple de responsables de la repressió franquista, tenien les esquerres que haver fet un cordó sanitari als partits hereus del règim anterior? Es van equivocar els partits d’esquerres quan no aïllaren a Alianza Popular? No, crec que no, perquè les coses van millorar al nostre país quan se’l tractà com un partit democràtic i poc a poc es va aconseguir. Per contra la dreta, dotze anys després de la desaparició de ETA es capfica en aïllar a Bildu, segurament perquè repescar el fantasma d’ETA encara li dona vots. A dia d’avui el Partit Popular pacta amb Vox arreu de l’estat i on governen conjuntament, treuen llibertats als col·lectius Lgtbi, prohibeixen llibres o representacions artístiques que són contraries a la seva ideologia, estan en contra de la diversitat cultural i lingüística de l’estat espanyol... És la repressió de drets constitucionals, però al PP li sembla perfecte. I parlant de la Constitució, quin partit no compleix amb la Constitució des de fa més de cinc anys? Les illes balears no són alienes als pactes de la dreta-extrema-dreta. Malgrat la jugada de Margalida Prohens d’evitar que Vox formés part del Govern balear, va haver de fer un pacte amb més de 120 punts d’acord amb els ultradretans, alguns dels quals Vox ha exigit per aprovar els pressupostos. Vox ha reclamat 20 milions d’€ per a línies en castellà a l’ensenyament (no per baixar ràtios o condicionar climàticament els centres o ... ), ha fet desaparèixer l’impost de patrimoni, posa ombres a l’eutanàsia (ara que havia complimentat el document de Voluntats Anticipades, resultarà que em posaran pegues a l’hora de palmar-la dignament?). En definitiva, Prohens ha acceptat tot el que Vox li ha posat pel davant per a aprovar el pressupost de la comunitat, crec que el seu somriure li ha quedat congelat, ja que s’ha evidenciat que no governa sola. També ha quedat clar pels ciutadans que el PP sempre prefereix pactar amb Vox, partit dubtosament democràtic, que acceptar l’oferiment que li van fer les esquerres.