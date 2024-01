Avui, dia 13 de gener, he seguit a través de la ‘descàrrega contínua’ (açò que es denomina Streaning) l’acte de la diada (o dia, o festa, o...) de Menorca, organitzada per «Es Diari», que ha tingut lloc a Ciutadella i m’han sorprès les repetides referències a la Intel·ligència Artificial (IA). Aquest fet ha coincidit amb un experiment meu sobre aquestes coses de l’univers informàtic, que m’han deixat bocabadat.

Coincidint amb l’arribada dels Reis d’Orient, vaig recordar un company de batxillerat, de nom Gaspar Melsión Mercadal, de la nissaga dels ‘Gaspar’ de les barques del bou de Maó, que ens feia gràcia per la semblança amb els noms dels Reis Mags. No sabent que havia estat d’ell he cercat dades i dates i he trobat un document de www.bing.com digne de la «Cárcel de Papel» de l’extinta revista «La Codorniz». Si tot va d’aquesta manera, que els déus ens agafin confessats! En resum, el tal ‘bing’ diu (he posat punts suspensius per tal d’abreviar):

«Gaspar Melsión Mercadal es un nombre que evoca la pasión por el fútbol y la dedicación a su desarrollo en las Islas Baleares. A lo largo de su carrera, ha dejado una huella significativa en el deporte insular. Permíteme compartir algunos aspectos interesantes sobre él: Elías Víctor Noval Martín: Nacido en Langreo, Asturias, en 1956, Gaspar Melsión llegó a Menorca en el verano de 1991 para asumir el cargo de entrenador del Sporting Mahonés. A sus 56 años, sigue siendo un afamado profesional del fútbol base y un instructor de entrenadores emergentes… Gaspar Melsión ha dirigido varios equipos en las Islas Baleares. Algunos de los clubes por los que ha pasado incluyen el CCE Sant Lluís, el CE Mercadal y la UD Mahón... El Sporting Mahonés: Cuando Gaspar Melsión tomó las riendas del Sporting Mahonés en 1991, se encontró con un equipo que había experimentado dificultades económicas y había perdido a jugadores emblemáticos como Vicente Engonga. Sin embargo, logró mantener al equipo en la categoría… Gaspar Melsión Mercadal es un apasionado del fútbol que ha dejado una huella significativa en el deporte insular de las Islas Baleares».

Jo, com a dotat d’una intel·ligència natural no gaire destacable, m’ha semblat que la tal IA ha mesclat el nom del que, pel que sembla, va ser president, de l’Sporting Maonès amb l’entrenador Sr. Noval i ha fet un popurri de dimensions colossals, resultant una empasta com una casa, de difícil digestió.

Res més a dir, tret que he pogut comprovar que el meu vell conegut va morir l’any 2001, i que si fos viu, li cauria la cara de vergonya.