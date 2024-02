Es cierto que ya nada tiene arreglo, pero no nos referimos ahora a los desperfectos y las grandes calamidades de la actualidad, climáticas, bélicas, históricas, económicas o sociológicas, ni tampoco a España, Catalunya y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que desde luego no tienen arreglo ni solución. Nos referimos a un enchufe, unos zapatos o el calentador de agua, que en cuanto se les estropea algo ya no tiene arreglo, nunca, y hay que adquirir otro artefacto nuevo. Ya me ocurrió hace años con el audífono, y con numerosos electrodomésticos (incluidos ordenadores portátiles), porque hoy en día ningún defecto o rotura tiene arreglo, y si lo tiene nadie quiere arreglarlo, para qué.

Hubo un tiempo en el que hasta me arreglaban los auriculares para oír la tele (¡unos auriculares de menos de 20 euros!), y ahora ni pensar en arreglar un frigorífico, porque los habilidosos profesionales que arreglaban cosas, y tocando unos cables te lo dejaban todo como nuevo (una lámpara, un ventilador, una clavícula), ya no les vale la pena hacerlo. Y te convencen de que a quien no le vale la pena es a ti. La conversación suele empezar, como con mi audífono, con un «¿Sabe usted cuántos años tiene esto?». Por suerte no dijeron eso de mi clavícula, y aunque refunfuñando, la pusieron en su sitio. Menos mal que los huesos rotos todavía tienen arreglo, veremos hasta cuándo. Hartos deben estar de escuchar esa cantinela de la edad del aparato estropeado, y que nada tiene arreglo. Hasta te miran con perplejidad si pretendes arreglar algo. Porque, al parecer, sea lo que sea, siempre tiene muchos años. Demasiados. Y lógicamente, no tiene arreglo.

Como las guerras en curso, sobre todo la palestina. Decíamos que no íbamos a hablar de los grandes estropicios, sino solo de los pequeños aparatos domésticos estropeados, pero claro, si la lavadora no tiene arreglo, cómo vas a arreglar España, o Catalunya. O los problemas climáticos. No compensa. Es decir, siempre hay quien prefiere que lo estropeado ya no tenga solución. He visto en un telediario que hasta la CE se ha enterado de que nada tiene arreglo, y piensan cómo remediarlo. Pero claro, ¿saben ustedes cuántos años tiene la CE?