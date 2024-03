Després d’uns mesos fora d’onda, les recents notícies envers a les perspectives i la realitat actual del turisme alemany a Menorca han motivat que expressi la meva opinió. En primer lloc, ja vaig tenir l’oportunitat fa uns mesos de xerrar amb l’actual directora insular de Turisme, la Sra. Begoña Mercadal, on li vaig poder traslladar una sèrie de propostes enfocades precisament a rellançar el turisme alemany (i nòrdic) a la nostra illa, i no puc estar més d’acord amb ella amb que durant els darrers anys ha existit una greu mancança en lo que a promoció es refereix, i agraeixo també que per fi es faci un diagnòstic real del problema (els resultats de l’enquesta del CIMe, allà són) i es diguin les coses tal com son, sense adornaments. La (trista) realitat actual és que a pesar de ser Menorca un destí excepcional per als alemanys i una clau per la tant necessitada desestacionalització, des de fa més de cinc anys arrastrem un preocupant declivi en l’arribada de turistes provinents d’aquest país, que contrasten i molt amb el que succeeix amb altres mercats com el francès, i és de fet aquest mercat (el francès) el mirall perfecta on mirar-se, ja que evidencia que és possible passar de zero a cent en poc temps, de fet el turisme francès era irrisori fa vint anys fins que un dia es va fer un «click» i es va produir un canvi de tendència brutal, probablement incentivat per els canvis que el govern del Sr. Tadeo va aplicar durant el seu mandat, i que van propiciar el renaixement d’edificis històrics i antigues cases de llocs que queien a trossos, brindant-los l’oportunitat de reconvertir-se en hotels boutique, de luxe o agroturismes, contribuint així a millorar la qualitat del turisme, l’economia i de pas, l’estètica dels pobles i del camp.

En el cas del turisme alemany, no es pot dir que sigui un gran desconegut per Menorca (com si ho era el francès), i tot i el patiment d’aquests darrers anys segueix estant al Top 5... de fet, durant els anys noranta i la primera dècada del present segle aquest mercat era el tercer en importància (el segon internacional), i tot i manejar unes xifres molt inferiors respecta al mercat britànic, si tenia una certa rellevància. Ja a partir de l’any 2009, coincidint amb la crisis, es va optar per rebre turisme fàcil i concentrat en els mesos centrals de l’estiu, aquí es quan comença a créixer amb força el mercat italià en detriment de l’alemany, i a dia d’avui tot i haver allargat les temporades, ni el turisme francès, ni el britànic ni l’espanyol son suficients, i és una llàstima perquè tenim una illa que a l’hivern està preciosa i no ho aprofitem. Un cop fet el diagnòstic (el desconeixement de l’illa, especialment fora del sol i platja), es fa necessari i urgent dur a terme les accions oportunes per redirigir les coses, això passa per fer un màrqueting agressiu la marca «Menorca» als grans hubs econòmics alemanys, Frankfurt, Düsseldorf, Munich, Hamburg, etc., també anunciar-se a les xarxes socials, a les televisions, a les revistes especialitzades i inclús anunciar-se als mitjans alemanys de l’illa veïna (com Mallorca Zeitung), avisant als alemanys del que s’estan perdent, perquè hi ha vida més enllà de Mallorca. Menorca és un territori excepcional per fer turisme actiu, cultural o gastronòmic, té paisatges impressionants que ben valen una visita, inclús seria una bona opció potenciar les visites «express» des de Mallorca durant els hiverns perquè puguin descobrir que no som un descampat, precisament. Un altre de les opcions no menors, és que el sector turístic menorquí es posi les piles i faciliti l’ampliació de la temporada, obrint més mesos i adaptant la cartelleria i la publicitat també al públic alemany, sense un esforç previ mai s’aconseguiran resultats. Per últim, i vital perquè això funcioni, és incentivar a les companyies que volin durant més mesos a l’any, si per alguna cosa destaquen les xifres d’arribades d’alemanys a Menorca, és perquè son superiors als mesos d’octubre o maig, que als mesos de juliol i agost, fa falta ampliar-ho a novembre, desembre, març i, si surt bé, perquè no tot l’any, d’això es tracta.