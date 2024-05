La plataforma Menorca per la Pau segueix apostant per la pau amb alegria. El divendres passat un grup prou nombrós de joves activistes, i algun més madur, vam carretejar una gran pancarta amb el lema «Bases Fora, OTAN no», fins davant la reixa de la base naval de Maó que donava acollida a 12 vaixells de guerra; sí, 12 vaixells de guerra en la nostra rada, una rada pacífica exemple de bellesa i esbarjo.

Vam allargar la pancarta i ens vam estirar damunt, morts, amb la camiseta tacada de vermell durant una bona estona. Vam seguir proferint més lemes, «la guerra és un negoci», «les guerres necessiten armes i les armes necessiten guerres». I així és, la indústria armamentística és la que més beneficis dona fins el punt que en aquest moment hi ha suficients armes per exterminar la humanitat vàries vegades. Amb les més de 10.000 ogives nuclears actuals es pot arrasar el planeta més d’un cop. No obstant seguim fabricant més armes. I les accions d’aquesta indústria segueixen augmentant gràcies als més de 30 conflictes bèl·lics que se calcula que hi ha actius en l’actualitat. Sí, un gran negoci. Un negoci completament boig, el negoci de la mort.

Totes plegades vam seguir proferint clams per la pau amb alegria. Serà veritat que la felicitat sorgeix a partir de la cooperació conjunta per un bé comú? I així va ser, un gran entusiasme i satisfacció va concloure la concentració. Apostar per la pau regala alegria.

Som-hi tothom a alçar la veu per la pau que ens alegrarà la vida.