Aquest 23 de maig més de 40 associacions que promouen la pau i la desmilitarització presentaren un manifest en molts llocs del país contra l’actual escalada militar que sol ser el preludi a un conflicte bèl·lic. La veritat, no sabia que hi hagués tants col·lectius entestats, obstinats, en treballar per aturar les guerres, contra la militarització dels països, a favor de la distensió bèl·lica. Motiu d’alegria!

Els promotors d’aquesta iniciativa impulsen aquest moviment abans de les eleccions europees del 9 de juny amb la finalitat de reclamar una reducció de la despesa militar En aquestes eleccions els ciutadans podran votar a favor del desarmament i a favor de destinar les xifres estratosfèriques de la despesa militar a la mitigació de la crisi climàtica i a la reconversió de la indústria militar a la indústria de les energies renovables o a la d’aïllament tèrmic dels habitatges. Sí, podrem votar a favor de la Pau i a favor de mitigar l’escalfament global. Però a més d’aquestes 40 que s’han posat d’acord, al·leluia!, doncs sí hi ha molt bona gent que sí saben arribar a consensos, no tothom disputa, doncs s’han posat d’acord en redactar un manifest i en tirar endavant aquesta iniciativa: https://nomilitarism.eu/ hi ha almanco 60 col·lectius més que s’hi han afegit. I la plataforma Menorca per la Pau també s’hi ha sumat. I totes les associacions que us hi vulgueu afegir entreu en aquesta pàgina. Recordeu, apostar per la Pau és apostar també per la salut planetària. Som-hi totes!