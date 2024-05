El complex de ses Canaletes de Son Parc s’ha convertit en un gueto de la delinqüència i el tràfic de drogues. És més còmode per als polítics i cossos policials tenir confinades les desenes de famílies problemàtiques que ocupen de forma il·legal la majoria dels 66 apartaments de la urbanització. Prefereixen tenir-les «controlades» en un espai apartat -la majoria dels menorquins no saben ni que existeix- abans d’escampar el problema per tota l’illa.

A Menorca, sense adonar-nos-en, s’ha replicat el model hipòcrita de Son Banya. En el cas de Mallorca no són apartaments ocupats aprofitant la fallida del constructor sinó un assentament de xaboles propi d’un suburbi tercermundista, però el funcionament de fons és el mateix: les autoritats han tingut el gruix de la delinqüència associada al tràfic de drogues concentrada en un mateix espai per a «comoditat» de tots, des dels clients que van a comprar la mercaderia fins als agents que sempre saben on trobar els delinqüents.

Mentre es dirimeix als jutjats el plet interminable sobre la propietat dels apartaments de ses Canaletes, els okupes venen i revenen les claus en una màfia que mou milers d’euros. Tot en negre, és clar, mentre es cobren puntualment les ajudes socials. Ara ha estat notícia que quatre famílies de Son Parc s’han instal·lat a Coves Noves fugint de la guerra de clans que es viu allà, on les amenaces i venjances estan a l’ordre del dia.

Darrere de l’espectacle mediàtic que s’ha format amb el vídeo d’una senyora mostrant amb tota la barra el seu nou xalet hi ha un problema de fons que no volem veure. Com també ignoram els fillets que deixen d’anar a classe per acompanyar els pares a okupar i són utilitzats d’escuts humans per evitar el desallotjament. Miram cap a una altra banda i així anam a dormir tranquils com si aquí no passés res. Igual que a Son Banya. Potser la balearització de Menorca era açò.