Los que van a morir te saludan y los que no también. Leída la noticia de que los ciudadanos de la UE y Reino Unido podrán ser derivados por el 061 a las urgencias de los dos centros de la Juaneda en la Isla para no colapsar los centros públicos, me preocupa y no como ciudadano a secas, sino como paciente porque, ¿quién no lo es o no lo va a ser en un momento u otro?

Teniendo en cuenta las perspectivas del aumento de visitantes me pregunto si sería posible establecer alguna salida para que, quienes vivimos aquí no seamos los más perjudicados. Digo si sería posible poder contar con alguna nave donde hubiera todo lo necesario para hibernar, dormir en plena congelación durante todo ese período de tiempo estival y descongelarnos más o menos a finales de septiembre o mediados de octubre para poder reincorporarnos de nuevo a nuestro habitual ciclo hospitalario sin habernos enterado de nada. La segunda opción que podría ser manejada en paralelo a la primera, podría ser contar con unas instalaciones donde acomodar a esos visitantes y ofrecerles todo tipo de comodidades durante una semana y donde poderles detectar cualquier tipo de enfermedad y enviarlos a sus respectivos hoteles cuando se tuviera la seguridad de que están completamente sanos. Con ambos métodos se evitarían sin duda los veraniegos colapsos hospitalarios y todos contentos. Créanme, se debería estudiar a fondo y sin pérdida de tiempo antes de que nos pille el Sant Joan de Ciutadella.