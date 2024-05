Ara que arriben les eleccions europees és necessari pensar a qui votar, si votarem o no, ja que l’abstenció també és vàlida. A mi m’agradaria votar a l’esquerra progressista i plural, i anar en contra d’aquests partits que volen imposar una ideologia que ja ha provocat dues guerres mundials i hi podem afegir la guerra civil espanyola, que va servir de camp de proves de la Segona Guerra Mundial.

El problema avui dia és que tothom vol guanyar i no tothom pot guanyar, però sí que és cert que hi ha uns determinats exemplars d’Homo sapiens que guanya sempre, els polítics o personatges que viuen de la política, no tots són de la mateixa fornada malgrat que tots ens representin, n’hi ha que sí que fan feina i es guanyen el sou, i una quantitat més gran només són allà per omplir el Parlament Europeu, en aquest cas.

Per tant, he arribat a la conclusió que la primera mesura que prendran serà apujar-se el sou, de la mateixa manera una persona com jo, políticament incorrecta, vull que a mi també m’apugin el sou, sigui funcionària, treballadora per a qualsevol empresa i fins i tot, pensionista. Quin desastre diran vostès, donat el temps que ens ha tocat viure, vull tenir els mateixos drets que qualsevol polític europeu, si ell o ella tenen un sou europeu, vull gaudir del mateix dret i sense l’ajuda dels partits amb la història més funesta de tota la humanitat, deman formalment als partits d’esquerres que es posin d’acord per apujar el sou a tothom, no només a ells mateixos.

I després que pensin amb tota la feina que els ve al damunt, ni més ni menys que aturar la gran quantitat de persones que pensen no votar a la dreta, sinó a la ultradreta, moltes d’aquestes persones no tenen ni idea del que fan, ni del gran perill que ens fan córrer, com poden votar unes ideologies que tant de mal han fet a la humanitat? Que no saben història? Com podem votar a imitadors de Mussolini, Hitler o l’altre innombrable? No han demostrat durant els seus anys de comandament fins on són capaços d’arribar?

Desgraciadament, ens ha tocat viure durant aquest moment de la història i de tot cor desitjo «no repetir-la». Com podem ser tan cecs, sords i muts? Ni parlar-ne, lluitaré amb qui faci falta per no repetir la història, si algú creu que ells són la solució, no pot estar més equivocat.