Veig que el projecte de Vox de separar els alumnes per llengües ha fracassat a Menorca. Cap escola no s’ha adherit a la proposta -desig que sigui de mala gana- que va fer el govern del PP, de fer triar llengua a les famílies per agradar el seu soci a l’ombra. I dic de mala gana perquè el PP ja va haver de fer anques enrere quan el president Bauzá pretenia esquarterar la llengua. És un moix escaldat.

És inaudita aquesta obsessió per anar llimant tot allò que és la nostra història i la nostra cultura. Diven que les Balears són un territori bilingüe però pretenen que només siguem bilingües els indígenes -cada vegada més escassos- però no tota la gent, benvinguda sigui, que ha anat arribant darrere. La cosa és ben simple. La invasió de missatges en llengua castellana és un tsunami. Des dels mitjans de comunicació fins a les xarxes socials. Des de l’Estat i des de la iniciativa privada. Res no anima els nouvinguts a incorporar-se a la nostra llegua, com farien en qualsevol altra banda del món. El darrer reducte que ens queda als indígenes -de naixement o de voluntat- és la família i l’escola. No podem comptar ni amb tantes empreses de Menorca, que sembla que s’avergonyeixen de ser menorquines. Com aquesta de la llet, que en els seus bòtils només fa servir una paraula en català o menorquí, com s’estimin més dir: «Som Km 0». Quin detall! Pretendre que a l’escola les famílies triïn llengua és la darrera estocada d’aquest espanyolisme imperial fracassat arreu del món, que encara hi ha qui el vol mantenir dins de la Península. I que parteix de la total manca de respecte cap a tot allò que no siguin ells. Es diria que aspiren a una Menorca sense menorquins, perquè el dia que deixem de rallar com rallam, ni noltros mateixos sabrem qui som.