Esto de la Copa América de Vela, igual que la exhibición de fórmula 1 que se hizo el otro día en el centro de Barcelona, es otra enorme jodienda para los vecinos del lugar en el que se organiza. Barcelona no la necesita, los barceloneses no la necesitan, y no la necesitaban los valencianos, excepto Rita Barberá y Francisco Camps y los jueces que juzgaron a Godzrita y al trajeado. Las grandes ciudades no necesitan cultura de aparador ni que molesten a los ciudadanos y que se encarezcan aún más los precios de los alquileres.

¿Tienen Copa América en Oslo, Helsinki, Reykjavic, o Copenhaguen? No, ni falta que les hace. Tienen buenos museos, excelentes bibliotecas, miman a sus ciudadanos y una calidad de vida envidiable. Dejen de hacer eventos de escaparate y mejoren el día a día de los habitantes de las ciudades, su cultura, su educación, su sanidad. La próxima, que la hagan en Madrid-Beach.