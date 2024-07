Hola, no tengo el gusto de conocerte Begoña pero quiero que sepas que me caes bien aunque solo sea porque a mí las mujeres guapas suelen caerme bien. Otro defecto que me delata. Además tienes un punto de timidez que incrementa tu atractivo. También tu forma de vestir te descubre como una fémina moderna que puede competir perfectamente y de tú a tú con otras mujeres como Jill Biden, la señora de ‘El Ido’ o, incluso, con Brigitte Macron. Esos vestidos en formatos ‘evassés’ y tonos verde pradera, turquesas dormidos, azules eléctricos, blancos crudos, rojos pasión, etc casan perfectamente con tu rubiez. Y la resaltan. También tienes un brillo corporal que hace que los estampados floridos primaverales te sienten de maravilla. El negro te eleva a la divinidad. Pero, una confesión, personalmente prefiero tus ‘looks’ de vaqueros ajustados y blusas y chaquetitas ceñidas que demuestran y preconizan los beneficios del gimnasio. Sí, esos que usas cuando asistes a los interesantes mítines de tu marido.

También reconozco que me impresionó tu vestido negro ‘papal’ cuando visitaste el Vaticano. No sabes qué imagen de serena santidad transmitías. Y por fin: tu peinado a lo Françoise Hardy te complementa. Te confieso que si tuviera 35 años menos y te viese en una discoteca no dudaría en acercarme a ti para intentarte. Y sin duda te aguantaría el cubata. Pero no es el caso, claro. La edad, esa traidora terrible.

Por lo sabido hasta ahora veo que también eres una chica ambiciosa y que has querido realizarte e independizarte laboralmente. Eso es de alabar. Como buen liberal que soy defiendo la iniciativa privada por lo que me alegro de que tú, que vives rodeada de ideologías antiliberales por intervencionistas, supieras desgajarte de tu entorno y te propusieras ‘hacer cosas por tu cuenta’. Mostraste determinación. Me gusta. Reconozco también que has tenido la habilidad de conseguir actuar como toda una catedrática fetén sin serlo ni de lejos, otro mérito más en tu favor. Y que también supiste camelar a la Universidad hasta ponerla a tus pies. Lo de agenciarse propiedades intelectuales ajenas es cosilla menor. No te preocupes, el cándido Pumpido lo solucionará. Por otra parte fue impresionante que supieras conseguirte el favor de varias multinacionales para que financiaran tus deseos laborales! ¡Toma ya! Todo ello me hace pensar en aquello de ¡Niña, tú vales mucho!

También he visto, yo y millones de españoles, que eres ahorradora lo cual enaltece tu vertiente como dama de casa: aprovechaste el despacho de tu marido utilizándolo para lanzar y concretar operaciones laborales, y probablemente comerciales, en favor del PIB de nuestro país. Y conseguiste un gran ahorro para tu propia economía doméstica dada la carestía de las oficinas en alquiler disponibles hoy en Madrid.

Pero quizás lo que más me ha sorprendido ha sido tu afición por recolectar fondos públicos para beneficios privados y así evitar quiebras de empresas casi arruinadas. Creo que a eso se le llama caridad financiera.

Sí, convertirse en una fundraiser de categoría no está al alcance de cualquiera: tienes que disponer de buenos contactos (tanto sociales como económicos), entrar en círculos influyentes, alternar con fondos empresariales, viajar en jet particular, etc. Habrá gentes que eso no lo entenderán por aquello de la envidia, los celos profesionales, etc. pero ello solo demuestra tu pasmosa disponibilidad, y habilidad, para ayudar al prójimo con dineros que no son de nadie porque son públicos. Los de siempre intentarán tildarlo como corrupción en los negocios, un aprovecharse de tu situación marital, acusarte de conflicto de intereses, etc. Pero tú ni caso Begoña. Tú a lo tuyo.

Tampoco te preocupes por las dudas éticas que expresan millones de españoles por la labor que desarrollas. Solo serán los maliciosos habituales o los resentidos de manuales pseudo-mediáticos que están celosos por no poder dormir donde tú duermes. Desprécialos, tal y como es tu costumbre. Sigue creyendo que nadie podrá contigo ni con tu entorno. Al final el único peligro es que un señor trajeado y Peinado te lo impida.

Bueno, Begoña, guapa, te dejo. Hoy es domingo y tengo que revisitar el LP Mr. Wonderful de Fleetwood Mac. No sabes lo que me sigue gustando la guitarra de Peter Green. Una maravilla, ‘tierna y dulce como una flor’ como cantaba el Dúo Dinámico.

Un saludo afectuoso de un admirador. Pasa un buen día.

Notas:

1- Los actos de apertura de los Juegos Olímpicos en París se convirtieron en una reivindicación de la ingeniería ‘woke’ más deprimente. Domage. Solo Rafa Nadal se salvó de la quema. Y poco más.

2- Enhorabuena a Sant Lluis por desechar el sucio ‘cubo a cubo’. Sentido común y respeto al ciudadano.

3- Magnífico y aclaratorio auto del Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía que perdona y olvida lo que significó el golpe de estado civil del 17O en Barcelona.

4- ¿Se pueden llamar ‘niños’ a tíos de 1,90 m. de altura?

5- Campeonato Regional de Cataluña, Liguilla a tres bandas: ERC, Puigdemont y Sánchez. ¿Quién ganará?

6- ¡’Quin paperot’ el de la ‘Plataforma per la seva llengua’ queriendo negar la evidencia ‘des menorquí’. La obcecación les ciega. ¡Mesquinets!

7- Después de vivir años en Palma y Eslovaquia el amigo Rafael Timoner anuncia exposición en Mahón en la Fábrica Codina ‘Ses gomes’. Viernes 2 de agosto a las 20 horas. Gran y original artista.

8- Los Rolling Stones han acabado su gira por los EEUU y Canadá. Imbatibles, espectaculares, infatigables y casi inmortales, ya preparan nueva gira por Europa para este mismo otoño 2024 con Jagger ya cumplidos los 81.