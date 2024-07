Me acabo de enterar de que por internet circula una petición de firmas para otorgar el premio Cervantes de las Letras a Robe Iniesta. Esta candidatura es apoyada por muchos de sus seguidores y se basa en el hecho de que sus canciones son, en realidad, poemas.

Se trata de una poesía transgresiva que trata temas universales, como el amor, la rabia o el dolor, y que transmite las más diversas emociones. Sus seguidores afirman que es muy grande en el uso de las palabras y que consigue usar todos los recursos lingüísticos del español. Sus letras pueden ser leídas como poemas y él consigue un efecto lírico incluso con el léxico más popular y soez. Algunos lo comparan con Bukowski o Miller. Y hay quien asegura que la verdadera lírica es la letra musicada (recordando a los juglares medievales). Es cierto que su capacidad metafórica y su facilidad para conectar con el público hacen de Robe un poeta contemporáneo. Esto es algo que también se ha dicho de otros cantautores que también merecerían importantes galardones literarios (Serrat, Drexler, Rodríguez, Aute…).

En realidad, ya Leonard Cohen -que ganó el Premio Príncipe de Asturias en 2011- y Bob Dylan -con el Nobel de Literatura de 2016- fueron reconocidos por su calidad literaria. Ambos casos confirman que no se trataría de una posibilidad poco fundamentada. Si uno escucha atentamente las canciones de Robe -algo que yo hago con mucha frecuencia-, no es raro pensar que estamos ante un poeta como la copa de un pino. Más aún si comparamos sus cuidadas letras con las que hay por ahí, realmente penosas. Pero yo me pregunto: ¿le gustaría realmente a Robe que le dieran el Cervantes? Lo dudo mucho. Y no porque no se lo merezca -que es opinable-, sino porque se trata de un hombre que no comulga en absoluto con las instituciones y para quien lo que de verdad importa es el poder del arte.