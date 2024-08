No hace falta que me remonte a la «pax romana» para resaltar el carácter disuasivo de las Fuerzas Armadas, parte más que importante de su ser. El ejemplo más cercano lo tenemos en la Suiza de la Segunda Guerra Mundial: no se atrevió Hitler a invadirla, cuando el país alpino presentaba a todo un pueblo en armas, «para bellum» es decir, preparado para la guerra.

Este carácter principal de defensa por las armas, no impide que las FAS puedan contribuir como organización disciplinada y eficaz a otras misiones, cubriendo carencias de otras instituciones. El ejemplo más cercano lo tenemos en la UME que cubre funciones de Protección Civil, con prestigio bien ganado por su especialización, rapidez de intervención y eficacia. Pero sabe, que en caso de conflicto, deberá priorizar su función de fuerza armada. Hay otros casos de colaboración, más discretos, que cubren varios frentes -nunca tan bien dicho- haciendo compatibles funciones operativas, con las de apoyo a instituciones. Es el caso de la Brigada Galicia que, aparte de aportar contingentes para despliegues en el extranjero, su General coordina la instrucción de ucranianos en España, a la vez que ofrece desde 2007 fuerzas para la operación «Centinela Gallego» en la prevención de incendios forestales. Con su doble gorra de General del Mando de Canarias y a la vez Mando Operativo Terrestre (MOT) el Teniente General Julio Salom que ya asume el mando del despliegue gallego, lo traslada a Tenerife llegando a un acuerdo con su Cabildo colaborando con un plan ya existente -Prometeo- e impulsando un operativo «Centinela Tinerfeño». Desde el pasado 1 de julio hasta el 30 de septiembre, desplegarán 920 patrullas -lo que representa un esfuerzo encomiable- en las zonas en que los técnicos del Cabildo consideran críticas, en un arco horario que va desde el mediodía hasta las 4 de la madrugada. Su presencia en el Macizo de Anaga, Valle de la Orotava, Icod de los Vinos, Los Realejos, Charcos de Grejos, Valle de Güimar y las aldeas cercanas, constituyen indiscutiblemente una «disuasión efectiva» como la califica el general Luis Cortés Jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, que matiza: «las cualidades y capacidades de nuestros soldados para cumplir cualquier misión que se les encomiende, queda nuevamente demostrada al mes de iniciarse el plan. Ya lo hacían en todos y cada uno de los escenarios en los que hemos desplegado, pero se puede atribuir que «para eso nos preparamos»: la Operación Balmis, (pandemia) la Baluarte (post pandemia), quitar nieve, apoyo en el volcán de la Palma... empatizan con esta panoplia de misiones de ‘rara habilidad’, digna de subrayar». En resumen, viene a decir Cortés, que con actitudes ancladas en valores de servicio y disciplina, no es imposible superar aptitudes. La Presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila, al firmar el convenio con Digenpol -General del Pozo-, era consciente del peligro que para las Isla representan los incendios forestales, recordando las 13.000 hectáreas quemadas en agosto del pasado año. No quiere que se repitan y pone toda su capacidad de gestión, todos sus medios -600 efectivos- y todo el entramado de la operación Prometeo que incluye también a las FCSE, especialmente Seprona, en evitarlo. Hoy, es necesario recordar la prohibición de fuegos en zonas frecuentadas en verano por excursionistas que, ante cualquier descuido, pueden llegar a provocar. Demostrado que el 70 por ciento de ellos se debieron a imprudencias. Sin descartar denunciar a las FCSE cualquier intento conocido de incendio provocado, que por desgracia también están presentes durante el verano. (Detenido recientemente un pirómano en Villaflor). La experiencia de Galicia, donde patrullan efectivos de la Brigada que lleva su nombre y de Infantería de Marina, señala que «hay amplia constancia de incendios provocados», lo que sin duda demuestra y justifica estos despliegues. El índice de riesgo viene asociado a las condiciones metereológicas del momento, aunque también a situaciones anteriores que pueden influir en la sequía de las masas forestales. «Todo es poco a la hora de salvar los bosques» declaraba el jefe del operativo sobre el terreno, general Esteban Cabrejos. La prueba que en este esfuerzo han sumado incluso tropas del Cuartel General del Mando de Canarias y del Batallón de Helicópteros de Maniobra (Bhelma VI) utilizando sus propios vehículos, sin descartar el empleo de helicópteros e incluso drones Sitep que ya han demostrado su eficacia en estas misiones. Resumo. Siempre intento llegar al veraneo de los más apartados, los menos reconocidos. Hoy, por los valles y montes de nuestra querida Tenerife, unos soldados disciplinados y dispuestos, forman junto a profesionales, una imprescindible malla de información y disuasión, no solo para apagar incendios, sino para evitar que se produzcan. Pura disuasión. * Artículo publicado en «La Razón» el jueves 1 de agosto de 2024.