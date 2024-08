El govern d’esquerres de Ciutadella ha començat a manar, encara que de moment no han transcendit moltes accions. Deu estar aterrant i ja se sap que l’estiu és poc productiu per a l’administració. Molt es va debatre si la moció de censura estava o no justificada. Un dels arguments en defensa del canvi de govern fou la immediata peatonalizació des Born, a la que el PP es mostrava a favor, però volia aplicar a mig (o ves a saber si a llarg) termini.

El tripartit té ara una bona ocasió per demostrar que aposta per llevar els cotxes des Born. Un cop acabat la temporada seria una bona data per començar-ho aplicar, i no caure en l’anterior error de fer-ho a les portes de l’estiu i poques setmanes abans d’unes eleccions.

I tal vegada també és necessari anar més enllà des Born, i fer de Ciutadella una ciutat més pels residents de tot l’any i amb manco cotxes. Igual és el moment de pensar si cal limitar el trànsit a Sa Muradeta i altres carrers que donen as Born, o si realment fa falta que la Contramurada tengui dos carrils o millor que se sembli a una rambla.

Dit açò, igual més d’un vesí del centre em diu que sí, que molt bé, però on aparc jo el cotxe per anar a casa. I aquí és quan cal ser creatius. O no tant. Es poden augmentar els aparcaments de la zona verda per els residents del centre (encara que sigui a costa de la zona blava). I perquè no fer com as Castell i que durant la temporada només puguin aparcar els residents de tot el municipi en bona part del nucli urbà, per exemple tota la zona interior del segon anell (que limita els carrers Sant Antoni Maria Claret, Alfons V, carrer de la Pau i Àngel Ruiz i Pablo).

Si el nou govern vol demostrar que la moció de censura està justificada ha de ser valent, aplicar polítiques d’esquerres i fer una ciutat pels residents. I si ho aconsegueix, igual d’aquí a tres anys els electors els ho agrairan. Si no que es fixin en Pontevedra. Fa 25 anys el batle del BNG va començar a peatonalitzar la ciutat, fins a convertir-la en un referent europeu. I encara governa el mateix alcalde.