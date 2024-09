Este 1 de septiembre ha comenzado teóricamente el nuevo curso político. El hecho más relevante ha sido la propuesta para destituir a Gabriel Le Senne por romper una fotografía de Aurora Picornell durante un pleno celebrado en junio, pero han transcurrido más de dos meses desde aquel asunto para que sea tratado por la Cámara balear para no interrumpir las vacaciones de los diputados. A Le Senne no tendrían que haber solicitado su dimisión por la fotografía sino por presentar un recurso contencioso en contra de la decisión de la Mesa, de la que él forma parte, por colgar durante un día la bandera LGTI en la fachada de la Cámara. Eso sí que es grave.

El nuevo curso político ha comenzado y ya contamos con un nuevo diputado tránsfuga. Se trata de Agustín Buades, que dice que no es tránsfuga y que él sigue en Vox, pero ha dejado el grupo parlamentario Vox, lo cual no deja de ser sorprendente. Dice también que abandona el grupo Vox por la ruptura del pacto entre su partido y el PP, pero recordemos que él se situó junto a aquellos diputados que se rebelaron contra Prohens para que no aprobase inicialmente el techo de gasto. Siento ser un poco malpensado, pero detrás de un movimiento tránsfuga siempre suelo ver un interés económico. En este caso, Buades se ahorrará tener que pasar una parte de su sueldo al partido.

La diputada socialista Silvia Cano también ha anunciado que deja el Parlament para dedicarse a la docencia. Hubiese podido decirlo en julio y así los ciudadanos se hubieran ahorrado pagar su sueldo de diputada (unos 3.000 euros al mes), pero siempre es mejor pasar un buen verano y, si es posible, remunerado. De Cano nadie podrá negar su defensa de la causa feminista, excepto cuando se destapó el caso de las menores tuteladas que fueron prostituidas en Mallorca. Como todas las compañeras de su partido, intentó por todos los medios silenciar el escándalo.

Por lo tanto, empieza el curso político y todas las noticias son negativas. Lo peor es que el nivel sigue siendo desolador, la nada, si bien por puro masoquismo seguiré viendo todos los plenos de los martes.