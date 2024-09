Trump va inventar l’«America first», que resumeix una idelogia política que no només prioritza les necessitats dels «nacionals» recpecte de les dels immigrants, sinó que fa als «forasters» responsables de les mancances de serveis, dèficits econòmics, drets que perdem els que «som d’aquí». L’immigrant és culpable, d’entrada. Quan un terrorista musulmà comet un atemptat, els responsables són tots els musulmans. Mirin el que està passant a Alemanya. Quan Hamas comet el terrible atac terrorista del 7 d’octubre, aconsegueix que molts considerin terroristes tots els palestins de Gaza. Israel actua a partir d’aquesta conclusió. Els partits que creixen en intenció de vot a costa de fomentar l’odi a l’immigrant associen constantment aquesta gent amb la delinqüència.

El virus anti-immigrant infecta ja a molta gent. El que està passant amb els menors immigrants és la prova del cotó de com aquesta societat s’ha fet insensible al dolor dels més innocents, com és més important aturar la invasió migratòria que no ser justos amb els que arriben de fora. Som incapaços d’imaginar què ha de passar pel cap i pel cor d’un menor d’edat que ha de deixar la seva família, que espera un destí millor i que ningú no vol acollir. És una vergonya que moltes comunitats autònomes es neguin a acollir els menors de Canàries. Ho fan per interessos d’estratègia política renunciant als principis humanitaris i de solidaritat.

Està clar que aquesta acollida no es pot improvisar, que les administracions que l’han d’assumir, com és el cas del Consell de Menorca, han de comptar amb mitjans i han d’estar preparats. No es tracta que un resident espanyol hagi de cedir el seu lloc a un de fora, sinó que com a societat deixem de cercar excuses per no complir amb un deure ètic i social. Si no som capaços de posar en marxa solucions a aquest problema després no mos hauríem de queixar de les conseqüències.