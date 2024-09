La dureza es la resistencia que ofrecen los materiales a ser alterados, penetrados, rayados, cortados o deformados. Los más blandos se desintegran con un simple roce, como el talco, el número 1 en la Escala Mohs de dureza; los más duros no se alteran ni a tiros, y para tallar un diamante, número 10 de dicha escala, hace falta otro diamante. Y mucha paciencia. Pero ahora no hablamos de minerales, sino de verdades y mentiras, tema de gran actualidad, y hasta de actualidad permanente. Porque en los numerosos estudios sobre esta materia de las verdades y mentiras, rara vez se incluye un tercer factor alternativo, que no es ni una cosa ni otra, pero es el que más influye. Los tópicos. Entre las verdades y las mentiras, los tópicos son el material más resistente. Duros de verdad, muy duros de roer.

Los tópicos son bastante más duros que las verdades, y algunos duran miles de años y son universalmente aceptados como grandes verdades. Lo que no quiere decir que la verdad esté en el tópico (a veces sí), sino que los tópicos se imponen siempre por su colosal dureza, y hace falta otro tópico de similar tamaño para hacerles una leve muesca. Digamos que si la verdad, en tanto que material necesario para el pensamiento, las cavilaciones y las discusiones, figura con el número 2 de la escala Mohs de dureza, a la altura del yeso, el tópico estaría entre el 8 y el 9, tal que el corindón o el nitruro de titanio. Durísimo, ese nitruro de titanio. Sólo le supera el diamante, pero para esta argumentación no necesitamos ningún diamante. Ya sabemos que las mentiras, cuando se repiten mucho, se van endureciendo, pero aun así, jamás alcanzan la dureza de un tópico común. Se quedan más o menos entre el 5 y el 6 de la escala Mohs, como la apatita y los feldespatos, y con un elevado número de verdades pueden rebatirse. ¿Y pueden 10.000 verdades quebrar un tópico consolidado? No, de ninguna manera, nunca. Es inútil intentarlo, sería como poner polvos de talco al mencionado diamante. En fin, que a la hora de argumentar sobre verdades, mentiras y falsedades, conviene tener presente que también existen los tópicos, y que la materia de los tópicos es de las más duras de la escala Mohs.