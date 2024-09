Quasi totes -per no dir totes- les dones que conec han patit violències masclistes. A tothom ha impactat que més de vuitanta homes violessin durant una dècada a una dona que era drogada pel seu marit a Mazan, França. I això fa pensar que no surten els números: com pot ser que jo conegui a tantes dones que han patit violència sexual, però, en canvi, cap home tengui amics agressors?

Anomenen a Dominique Pélicot com el ‘monstre de Mazan’. Però no és cap monstre: és un home. Aquest cas és un gran exemple que el teu agressor pot ser qualsevol: el veí de tota la vida, el teu pare, l’amic de la infància, el llanterner del poble del costat. No hi ha perfil que valgui amb el terror sexual, i ja va sent hora que aquesta complicitat entre homes aturi. Desemmascarau-los, perquè aquesta impunitat ha d’acabar.