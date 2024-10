El laureado escritor, que va creando sus obras a la luz de las velas en su cabaña de Sa Figuera Verda, erudito en poesía e igualmente en prosa, me ofrece su amistad, que, como alumno a perpetuidad, con humildad acepto. Me obsequia con un clásico traducido al gallego por Manuel Outeiriño quien, con el introito del poeta estadounidense Robert Frost, un precursor de la poesía moderna, expresa con sencillez filosófica y sensible, la vida y emociones del ser humano rural, cuando glosa, con lucidez, que una poesía comienza con un nudo en la garganta, una nostalgia o un mal de amores, un acercamiento al sentimiento y un esfuerzo por encontrar complacencia. Un poema completo en el que un réquiem ha encontrado su pensamiento y el pensamiento acierta con los versos exactos.

El amigo de quien les hablo ha reinterpretado en NURA su canto de amor por Menorca, en el que fluyen emociones desde los remotos fenicios devotos del fuego, adonde acaecen amores y aflicciones en sereno equilibrio. Ponç Pons, en su opúsculo de 77 páginas, habla de lo que sabe y siente: La vida misma y Menorca, que siempre añora, que expresa en la lengua que conoce y también con la que ama, que se presta a su noble propósito, en un tiempo en que navegamos por un mundo sin paz. Amable se lo dedica a mi padre evocando los «Airiños aires…» de Rosalía, y la melancolía por su tierra, pero no solo por ella, pues, sintieron nostalgia por sus costumbres, su gente y su dulce parla…