No es fácil dejar de sentir el escalofrío que recorre la columna vertebral por la vuelta de Trump, ahora con Elon Musk, a la presidencia de Estados Unidos. Ni es fácil encontrar explicaciones a cómo ha conseguido tantos votos, en todos los perfiles, latinos, con estudios, mujeres, negros. Cuesta creer que Trump pueda ganar sin hacer trampas. Pero, en este caso, no afloran sospechas de intervención ilegal de su amigo Putin. El argumento que más se repite es que los americanos han votado más con la cartera que con el cerebro. Y eso que todos los datos económicos son ahora favorables, incluso la inflación. Pero aunque «USA va bien» una mayoría de votantes no lo percibe así. Ojo con lo que pasa aquí. Si Pedro Sánchez pierde las elecciones probablemente no será por la amnistía para los catalanes, ni por la corrupción probable de Ábalos, ni por el acoso a Begoña, sino por decir que la economía «va como un cohete» cuando cada vez hay más ciudadanos con dificultades para llegar a final de mes con un euro en el bolsillo. No puedo evitar pensar que los bancos hacen hoy su negocio más con los nuevos pobres que con los ricos.

Con Trump de presidente, muchos miran a Europa como la tabla de salvación, la tierra que sufrió las dos grandes guerras y que después de enterrar el fascismo, primero, y el marxismo después, cultivó una cultura de valores democráticos que muchos llaman liberalismo. Por eso es el baluarte de apoyo a Ucrania, la que mantiene un equilibrio para que Netanyahu no arrase con todo. Sin embargo, está económicamente debilitada, entre China y Estados Unidos, y sufre la presión política de la extrema derecha, que es el principal factor antisistema. Es un elefante que se mueve con desesperante lentitud en tiempos de vértigo. Una prueba más. Draghi, que sigue siendo un referente, ha presentado esta semana en Budapest un plan para la reindustrialización de Europa, para fortalecer sus cimientos. Hasta junio de 2025 no se decidirán medidas para ponerlo en marcha. ¿Cómo estará el mundo dentro de ocho meses?