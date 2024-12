No abundan las recetas para cocinar rémoras, ni es fácil encontrar este pez en las pescaderías y mercados, porque aunque algunos gastrónomos exquisitos paguen elevadas sumas por él, la mala fama de su nombre, que en latín significa demora y en sentido figurado alude al sujeto que se te pega, te entorpece y demora, así como sus ojillos malignos, disuade a mucha gente de comerlo. Aunque sea una criatura célebre y muy literaria, a la que Plinio el Viejo atribuye la derrota de Marco Antonio en la batalla de Actium contra Octavio (31 aC) al demorar su fragata, en general nadie quiere saber nada de rémoras. Dan aprensión, generan escrúpulos no solo gastronómicos. Quién no tiene que aguantar a diario numerosas rémoras. Tonterías. Cierto que Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron poco después de esa derrota, pero como siempre, lo que ahuyenta al posible comensal es la palabra (¡rémora!), la imposibilidad de digerir semejante palabra, y no el animal en sí, que es un pez bastante común. Cabrón, chupón, pero un pez al fin y al cabo. No se trata de entablar amistad con él, solo de comerlo. No tiene espinas, lo que facilita su preparación, aunque sí un cogote plano y cartilaginoso con el que se fija por succión a los cascos de los navíos o la panza de los tiburones (rémora tiburonera), y que es preciso extirpar para poder cocinarla.

Pues bien, supongan que aparte de las rémoras en sentido figurado que les llevan por la calle de la amargura, disponen ahora de una rémora auténtica, la de verdad (nombre técnico Remora remora), y piensan con acierto que lo mejor que puede hacerse con una cosa así es zampársela. Inteligente medida. ¿Y ahora qué? Bueno, pues dada la escasez de recetas canónicas y la poca carne que tiene un rémora (con un ejemplar de más de cuarenta centímetros, una vez limpio y despellejado, quedan unas migajas para llenar un platito mediano), en mi opinión lo mejor es hacerla al ajillo. Como las gambas. En una cazuelita de barro con aceite caliente, se trocean ajos y se chafan pimientos de Cayena; luego se vuelca ahí el platito de migajas mencionado. Excelente rémora al ajillo. Qué mejor cosa se puede hacer con una rémora. Y además podrán contarlo.