La desconfiança, i amb ella la inestabilitat, s’ha instal·lat de forma permanent a la política espanyola, afectant ja a tots els àmbits, des del nacional fins al local, passant per l’autonòmic. «El president Sánchez no és de fiar», ha dit aquesta setmana l’expresident Carles Puigdemont. Segur que té part de raó. Fa anys que el Govern espanyol i el PSOE, en particular, no compleixen les promeses que han anat fent vers Catalunya. Però també fa gràcia que ho digui el mateix Puigdemont qui fa pocs mesos va dir que si no es convertia en president de la Generalitat, deixaria la política. I allà continua per posar pressió als socialistes en les negociacions dels pressuposts de l’Estat.

Difícil ho té el PSOE que tirin endavant els comptes de 2025, ja que Junts serà un os i ja comença a tontejar amb el PP. Açò té que un partit d’esquerres i d’àmbit nacional depengui d’una formació de dretes i independentista. I clar sembla que s’hauran de prorrogar, una altra vegada, els pressuposts de 2023.

Aquí na Prohens no ho té molt millor. La desconfiança entre PP i Vox comença a ser tan grossa com la crisi del partit d’extrema dreta a les Balears, a la que se li afegeix el pols que Abascal està fent a Feijóo a totes les autonomies on governen els populars. Els pressuposts autonòmics estan presentats, però ara mateix estan enfora d’aprovar-se, ja que el PP no té suports ni a la dreta ni a l’esquerra. Davant açò han sorgit veus dins el PP que ja demanen eleccions anticipades. No crec que Prohens vagi tan lluny. Té més a perdre que guanyar, no perquè pugui perdre els comicis sinó perquè la cosa quedi igual i el final hagi de negociar amb Vox la investidura. I el preu seria alt.

Tot semblava una bassa d’oli per en Vilafranca a Menorca, però resulta que no té garantit tampoc el vot de Vox. Na Medrano es fa pregar i de moment s’ha posposat el ple que havia d’aprovar les comptes de 2025, i ja ningú descarta que es prorroguin un altre cop els pressuposts que va aprovar l’esquerra el 2023. I així estem, a dues setmanes perquè arribi Nadal i no tenim ni pressuposts de l’Estat, ni del Govern balear, ni del Consell de Menorca.