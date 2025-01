Estamos acabando el año 2024 y no creo que vaya a ser el mejor recordado. Ha sido un año de muy tristes memorias. Puede que lo peor haya sido el genocidio en Gaza y las matanzas en el Líbano. Netanyahu parece que quiere destruir toda la población palestina en lo que considera su territorio y los países occidentales lo contemplan sin muchas criticas y algunos enviando armas. Todos somos culpables de alguna manera.

También sigue la guerra de Ucrania, con sus correspondientes muertos en la población civil. Todo eso se ve muy bien por los grupos capitalistas. La venta de armas sube y son uno de los grandes negocios de los países de occidente. Si aumentan las guerras aumentan las ventas.

No son solo las guerras las fuentes de víctimas en el mundo. También hay las grandes hambrunas y enfermedades afectando a los países más pobres. Pero de eso ni hablamos ni lo queremos ver.

Otro mal recuerdo que nos traerá este año es la deterioración de la Democracia en muchos países. Una medida de esta perdida de sentido democrático, es el aumento de la abstención en las votaciones y el auge de la extrema derecha. El caso más llamativo probablemente es la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y todo el equipo con que se ha rodeado. Esta gente no cree en la democracia mas que de la perspectiva de ganar dinero.

Una primera consecuencia que ya anunciado Trump es que a partir del primer día de su presidencia habrá una expulsion sistemática de inmigrantes. Eso puede ser terrible para esas personas que se han escapado de la miseria y han empezado a reconstruir sus vidas en Estados Unidos. Han trabajado duramente durante años y ahora están en riesgo de perder todo lo que habían conseguido.

Pero no es solo en Estados Unidos, en Europa ya hay países desarrollados como Italia gobernados por la extrema derecha y países como Francia y Alemania están con gobiernos débiles que no sabemos como van a evolucionar. Toda la Unión Europea está actualmente debilitada.

En España la ofensiva contra el gobierno viene través de los jueces en posiciones más elevadas, con acusaciones sin ninguna base contra el gobierno y sus aliados que no paran. Por ejemplo los 20 casos contra Podemos que han resultado en nada. Hace unos días, la presidenta del CGPJ dijo que no se debía criticar a los jueces, había que respetarlos. El problema es que el respeto no se gana con collares, medallas y togas. El respeto hay que ganárselo por como desempeñan el cargo. Esta señora debería preocuparse para que los jueces cumplieran su misión. Sin una justicia correcta no puede haber democracia.

Todas estas historias de este año están enmarcadas dentro de la amenaza general del cambio climático. Este año la temperatura media del planeta ha subido a 1.5 grados, el que se había establecido como límite y el aumento de temperatura se está acelerando. Ademas hemos visto este año ejemplos serios de casos climáticos extremos, como ha sido el caso de la DANA en Valencia, que nos ha demostrado lo poco preparados que están los políticos para estos sucesos. Aunque ha aumentado bastante la concienciación sobre el cambio climático por parte de la ciudadania muy poco están haciendo los politicos y las grandes compañías más responsables de la situación.

Me gustaría poder ser algo positivo, pero me cuesta mirar al futuro año sin sentir miedo.