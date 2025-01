Curioso, cuando menos: siempre hemos dado importancia a los nombres extranjeros, como si vistieran mucho más que los nuestros, como si relucieran más que el sol y, sin embargo, una vez traducidos, pueden resultar de lo más curioso y hasta vulgar. En esos casos siempre me viene a la mente la actriz Elizabeth Taylor, que en su justa traducción sería Isabel Sastre, un nombre la mar de corriente. Claro que hoy en día quizás suene más Taylor Swift, que podría traducirse por Sastre Veloz. Pero no creo que esta cantante de éxito se dedique a la confección. Tengo por ahí más nombres: Will Smith sería Guillermito Herrero, un hombre sin duda dotado de mucha fuerza. Keanu Reeves sería acaso Juanito Ribera, un nombre que no suena tan exótico. Tom Cruise se traduciría por Tomasín Crucero, un crucero invencible a tenor del héroe que interpreta en muchas películas. Paul Newman, pese a los muchos años que vivió, podría ser Pablo Hombre Nuevo. Benny Goodman sería Benito Buen Hombre. George Harrison sería Jorge hijo de Harry, aunque su padre se llamaba Harold. Igualmente, Michael Jackson sería Miguel hijo de Juanito, aunque su padre se llamaba Joe, es decir, Pepe. Y Rock Hudson podría ser Roca hijo de Hudd, siendo Hudd un nombre propio medieval. Joan Woodward podría ser Juana Guardabosque. Swarzenegger podría ser Camp de Negres. Clint Eastwood sería Clint Bosque del Este. Brook Shields sería Arroyo Escudos. Nathalie Wood sería Natalia Bosque, Natàlia Bosch en catalán. Nicole Kidman sería Nicolasa Chiquillo. (Por cierto, que Sarita Montiel cantaba: «Chiquillo vente conmigo, ya sabes pa lo que digo»).

Noticias relacionadas Es principet Más noticias relacionadas Scarlett Johanson queda más misterioso que Escarlata hijo de Johan. Hugh Jackman es también Hugo Hijo de Juanito. Julia Roberts podría ser Julia Robertos, como si valiera más de un Roberto. Harrison Ford podría ser Hijo de Enriquito Vado. Sigourney Weaver, Sigourney Tejedor, Teixidor, en catalán. Pero Sigourney es un personaje de «El Gran Gatsby», de F. Scott Fitgerald; el verdadero nombre de Sigourney Weaver es Susan Alexandra Weaver. Yo creo que Jane Fonda sería Juana Fonda, no sé si de profundidad o de posada. De posada mejor: «Na Joana de sa Fonda». Paul Walker sería Pablo Caminador, y yo sería Paul Worker en inglés. Kim Bassinguer, Joaquinita Cantante de Bajo. Patti Smith, Patricita Herrero, Sita Ferrer. Angelina Jolie, Angelina Bonita, n’Angeleta Polida, o Guapa. Michael Schumacher, Miguel Zapatero, Miquel Sabater. En fin, ya se ve que no es oro todo lo que reluce.