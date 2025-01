De unos años a esta parte solo se habla de verdades y mentiras, el debate público versa sobre la humareda de bulos y mentiras, y me parece que hasta el Gobierno pretende legislar el fétido asunto de las noticias falsas, y determinar por ley, como Moisés, qué es verdad y qué mentira. Nada menos. ¡Legislar las mentiras! Espero que se trate de un bulo, porque el propio Dios de Moisés, Legislador Supremo, ya prohibió levantar falsos testimonios y mentir, y miren de qué ha servido. Por no hablar de lo difícil que es distinguir verdades de mentiras, sobre todo ahora que somos artificialmente tan inteligentes, y el dato histórico de que si de la verdad si han dicho más mentiras que de cualquier otra cosa, de la mentira también se miente bastante. Mentiras falsas, mentiras de mentira.

Además, tampoco es cierto que ahora se mienta tanto, lo que pasa es que debido al desarrollo de los medios de comunicación, cada mentira se repite muchísimo, miles de veces. Hay innumerables mentirosos que jamás han dicho ninguna mentira propia, sólo repiten las que han oído y se han creído, y como no tienen ninguna intención de engañar, requisito indispensable, no son mentirosos de verdad. Lo son de mentira. Aunque no haya tantas mentiras como se dice, sí hay muchas más que mentirosos, y es raro que los estudiosos de verdades y posverdades no mencionen ese error en los datos.

Y eso que no vamos a tocar aquí el tema de las medias verdades y su corolario de medias mentiras, porque entonces los datos se nos deslizarían como arena entre los dedos. Y así no hay quién legisle. Si de verdad hay alguien interesado en eso de la verdad y la mentira, las falsas mentiras y las verdades embusteras, mi recomendación es que lean la desternillante novela póstuma «Karoo», de Steve Tesich, serbio emigrado a EEUU y guionista con Oscar de Hollywood. «Me siento mucho más cómodo con las verdades ajenas que con las mías», asegura el protagonista. Y por tanto, también con las mentiras ajenas, que agradece. Y repite. «Sólo me comunico mediante mentiras», confiesa con la verdad por delante. Lean este libro y entenderán el gran tema de actualidad que llevamos años debatiendo, y además se divertirán muchísimo.