Si sou tant observadors com jo, imagin que no us haurà passat per desapercebut l’enorme quantitat de casetes de transformadors elèctrics que fa anys que exteriorment es van degradant i acumulant graffitis, les conegudes més col·loquialment com ses casetes de la Gesa. De fet, crec que tampoc fa falta ser massa observador per donar-sen conte de que aquests mamotretos hi són presents arreu de l’Illa, ja que els podem trobar a diverses carreteres, a urbanitzacions, a nuclis urbans i inclús de camí a moltes platges verges.

A part dels despintats, la col·lecció de graffitis que hi trobem toquen quasi tots els temes, per exemple en podem veure un arribant a Ciutadella que està en contra d’en Pablo Casado (un tema d’actualitat), altres que estan en contra del turisme, un bon punyat d’ells que senzillament son borinots sense sentit o intents frustrats d’art que, dins el cap de l’autor, devia de ser espectacular. El que més crida l’atenció de tot açò ja no és l’evident impacte paisatgístic que implica per un territori Reserva de la Biosfera on per lo vist es prefereix criticar un hortal o una reforma d’un bouer, sinó el fet que l’última vegada que es van dur actuacions de manteniment (pintar les parets de blanc) d’aquestes casetes superi els deu anys...

Si Endesa, que és l’empresa que gestiona aquestes casetes, és incapaç de fer res al respecte, no seria hora que les administracions hi actuessin? Com a suggeriment, no estaria malament que les casetes les pintessin artistes reals del graffiti amb murals sobre Menorca o amb algun disseny acord amb el paisatge, i si no, tan cara és la pintura blanca? Crec que seria un salt qualitatiu per a la millora del paisatge, molts ho agrairíem.