Una vegada analitzat el nou decret, hi ha bones notícies per a la ciutadania i moltes preguntes per al PP. Començam per les bones notícies.

Com preveia el decret original, les pensions pujaran un 2,8%. Aquesta pujada ja està en vigor així que els 17.000 pensionistes de Menorca, que el mes de gener ja han vist l’increment, el mantindran el mes de febrer i la resta de mesos de l’any.

Es manté el Bo Social, que a les Illes Balears reben 23.000 persones i que permet una rebaixa del 50% en la factura de la llum per famílies vulnerables.

El Govern d’Espanya paga la gratuïtat del transport públic. El bus a Menorca continuarà essent gratuït fins a final d’any. El que demanam al Consell Insular és que es comprometi a finançar-ho a partir del 2026, ja que, després que el PP derogués el decret la setmana passada, el Govern balear i el Consell van sortir a correcuita dient que ells ho finançarien. És a dir, van demostrar, contradient el que ells mateixos havien dit fa uns mesos, que ho podien pagar. Açò és el que hem reclamat sempre des del PSOE Menorca: és una competència insular i ho ha de finançar el govern insular, perquè el Govern d’Espanya no ho pagarà per sempre.

2 EN MATÈRIA D’HABITATGE, es manté la suspensió als desnonaments a famílies vulnerables. Aquesta mesura es complementa amb una nova mesura que no hi era a l’anterior decret: una línia d’avals per inquilins i propietaris, que garantirà el cobrament del lloguer. Açò és una mesura que va anunciar el president del Govern fa unes setmanes i que es preveia aprovar en els mesos vinents. Finalment, s’afegeix en aquest Decret per aconseguir el suport de més grups parlamentaris.

És a dir, la bona notícia és que es manté l’escut social i gran part del decret original, un decret amb mesures positives per la gent i, per tant, pel país.

Quan miram què cau del decret és quan ens preguntam per què el PP no va votar a favor en un primer moment i, ara que s’eliminen aquestes mesures, sí que votarà a favor.

Cauen mesures contra el blanqueig de capitals. És que el PP està en contra de lluitar contra el blanqueig de capitals?

Cauen deduccions fiscals per a la compra de cotxes elèctrics, per a la instal·lació d’energies renovables a la teva empresa o per obres que millorin l’eficiència energètica de casa teva. És que el PP està en contra d’aquestes deduccions que incentiven la transició energètica?

Cau la transferència d’immobles de l’Estat a l’Entitat Estatal del Sòl (SEPES), per fer-hi habitatge públic. És que el PP no vol que facem habitatge públic en aquells edificis que té l’Estat?

Cauen articles que preveien un important finançament per a les comunitats autònomes, per exemple la liquidació de 2023 de la Participació en els Tributs de l’Estat o l’actualització d’entregues a compte. És que el PP, que governa la majoria d’autonomies, Balears inclosa, no vol més finançament per pagar, per exemple la Sanitat o l’Educació?

Quins interessos defensava el PP votant contra aquestes mesures? Per què ara que aquestes mesures no hi són, sí que votarà a favor? Què defensa, els interessos dels defraudadors fiscals i de les indústries del petroli?

Aquestes mesures que ara cauen, a nosaltres ens semblen necessàries i esperam recuperar-les prest en un nou Decret. Però el PP ha d’explicar per què no les vol.

I, per cert, la cessió de l’edifici de París al PNB, aquella mesura que tant va criticar el PP, continua dins el Decret, concretament a l’Article 83. A nosaltres ens sembla un acte de memòria democràtica, perquè es tracta d’un edifici comprat per militants del PNB el 1936, requisat per la Gestapo el 1940 i regalat al règim franquista uns anys després. Però el PP ho va emprar com la principal excusa per justificar el seu vot en contra. Tot i això, ara sembla que ja no li sembla tan malament.

Totes aquestes contradiccions del PP només tenen una explicació: han muntat un circ, un teatre que no els hi ha sortit bé. El Govern ha recuperat el Decret, ha recuperat les mesures més importants i ha restablert aliances parlamentàries. Com que ara el vot en contra del PP seria insignificant (ja no bloquejaria res), votaran a favor. Però que ningú oblidi que el PP va estar disposat a bloquejar la pujada de les pensions o la gratuïtat del transport públic per muntar un espectacle polític.