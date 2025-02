Entre les penes que patim els membres del col·lectiu Víctimes del Fan Mallorca (VFM), acompanyants involuntaris de familiars apassionats per les compres que visiten el centre comercial de Palma, hi ha allò de dur les bosses ja plenes al cotxe de l’aparcament «ja que no fas res». No només aguantam llargues esperes avorridíssimes i finançam la bacanal consumista, sinó que a més som emprats com a portadors. Un abús. La distància entre la planta superior d’un dels més populars establiments del Fan i el punt més allunyat del pàrquing són gairebé 500 metres.

Al contrari que el comercial, el centre de Ciutadella és preciós. La distància entre el seu punt més oriental, la plaça de ses Palmeres, i la parada de bus de la Perimetral, on volen traslladar els busos que ara operen as Pins, és de poc més de 500 metres. Curiós. Ningú s’ha queixat, que me consti, de la distància entre el Primark del Fan i el pàrquing, però ara sembla que anar de la Via Perimetral al centre de Ciutadella és una Trail dels Fars. Noticias relacionadas L’anunci òmnibus Más noticias relacionadas Amb açò no vull menystenir tota la crítica al canvi. Aquesta distància pot ser una barrera psicològica, i les psicològiques no són barreres menors. Per superar-les, s’ha d’actuar, invertir, fer que el canvi sigui atractiu, que valgui la pena.El primer és tenir una estació de busos a Ciutadella com mereix la principal zona turística de l’Illa. El retard en aquesta qüestió és penós. No només a Ciutadella. L’estació de Maó és decadent, veïna d’un quarter que perd la guerra contra l’abandonament, i fa poc s’han instal·lat unes marquesines arreu de l’Illa que són el mínim requerit a una marquesina. Amb una estació moderna, amb serveis i un itinerari adient, mig quilòmetre és poc. La prioritat és treure el metall amb rodes del cor de Ciutadella, alliberar de cotxes es Born i es Pins. Així farà més ganes recórrer aquesta curta distància, que si un membre del VFM pot fer descarregat de paciència i carregat de bosses, qualsevol pot assumir gaudint de la meravellosa Ciutadella.