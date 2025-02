En este país se ha heredado todo, menos la oposición que siguen siendo los mismos de siempre, desgraciadamente.

Pero me parece del todo ilógico que se pretenda cambiarlo absolutamente todo, y mas aún los CC y FF de Seguridad del Estado, las personas deben ser tratadas como tales, empezando por dar los buenos días y pasando por gracias, terminando en ¡buenas noches! Sin saber muy bien cómo se van creando lazos que van uniendo y no separando. Desde arriba hacia abajo, concediendo valores democráticos no a todos, pero sí a algunos, aunque lleven el mismo uniforme, no son tan uniformes, ellos también forman parte de la sociedad y por tanto hay divergencias o diversidad de opiniones, unos tienen derechos adquiridos y otros los van adquiriendo, no es su problema que las diferentes «castas» cometan delitos o presuntos delitos, es cierto hay una doble vara de medir, y yo me apunto a ella. En este país tan falto de una economía fuerte, veo peor que los que prometieron honradez y honestidad, como por ejemplo el PSOE, se pase de listillo.

Cuando tengo frente a mí a alguien de los de siempre, ya sé qué puedo esperar, pero que la jugarreta me la hagan los que en teoría debían ser honestos y honrados… a esto no puedo entenderlo.

Se vuelve a cumplir el modus operandi de la derecha, todos contra el presidente y luego a por el poder, el poder por el poder, el PSOE en teoría por y para el pueblo, pero con tanto «bulo» y «mentira», ¿quién distingue la verdad? Los medios de comunicación, otro que tal, difundiendo la mayoría a los presuntos imputados y solo a los socialdemócratas, pero cómo puede haber tanto apego a un gobierno que tiene a todos sus ministros imputados, por ejemplo Rodrigo Rato, si llega a presidente de España, nos deja en la más absoluta de las miserias, porque hasta las crisis son heredadas.

Les agradecería, señores del PSOE, que no traten a todo el monte como orégano, traten más bien de separar la paja de la viga propia y no de la oposición, ¿saben ustedes que se comportan como auténticos señoritos? Sigan siendo humildes y no unos engreídos, para engreídos ya tenemos los del otro lado y con fotografía en barco y todo.

Distínganse por ser diferentes y tomen café, con todos, podría servir para aclarar las ideas, las suyas y las de otros, en estos tiempos hay muchas personas perdidas por falta de reconocimiento, a mí no me importa que sean de un lado u otro, el que me importa y mucho, es que haya una buena administración, y eso está aún por demostrar.