Menorca és, per a molts, un exemple de preservació del litoral. No tant perquè no hi hagi urbanitzacions que són com una pedrada a l’ull sinó per tot el que es va evitar de construir. Gràcies a açò hi queden platges verges i l’Albufera des Grau no és el llac de Cala en Bosc. No podem dir el mateix, però, dels pobles.

L'Ajuntament des Mercadal afirma que la construcció de 22 adossats a la zona alta de Fornells, que vist des del carrer s'aixeca quatre plantes, compleix la normativa. Encara que el text digui que només es pot construir una planta baixa més primera i un altell menor. Com, per exemple, sí respecta l'Ibavi en l'edifici del costat. La resposta és l'esperada d'un consistori que, al final, és el responsable d'haver donat la llicència i, abans, de dissenyar les normes que permeten aberracions com aquesta. S'entén que el batle no pugui dir obertament allò que pensa tot Fornells: que per poder vendre les vistes a la mar d'uns pocs s'ha esguerrat la vista del poble a la resta. El nou mamotreto es veu des de tota la badia. Quan es va planificar la zona de creixement del For-2 la promesa política era que permetria fer nous habitatges i evitar l'èxode dels joves de Fornells a altres pobles més assequibles. El cert, però, és que tot s'ha enfocat als de sempre: el comprador de segones residències que es pot permetre gastar fins a un milió d'euros en un adossat amb piscina privada a l'àtic. I encara falta per construir un bloc de 67 pisos a la parcel·la de davant, la mateixa on, darrerament, s'ha estat acumulant terra i pujant el nivell des del carrer. Allà l'apartament més barat que es ven sobre plànol surt per 290.000 euros, una ganga. El poble més visitat de Menorca fa mèrits per convertir-se en un clon de qualsevol resort de la costa espanyola. A aquest pas, per poder veure l'arquitectura tradicional menorquina s'haurà d'anar a la urbanització privada de Platges de Fornells.