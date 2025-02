Visc en un primer pis d’un carrer de Ciutadella no gaire ample i de voreres estretes. A l’estiu circulen nombrosos autobusos que van cap a la plaça des Pins. Cada vegada que passa un bus, les finestres tremolen. Si ets al carrer amb els fillets, s’ha d’anar molt alerta. I si hi ha algun embús o cotxe que impedeix el seu pas el seu potent clàxon recorda la sort que tenen alguns vesins de poder viure entre grans autobusos. I encara no em puc queixar. Són busos de transport discrecional, aquells que només duen turistes i passen l’estiu, en un nombre i horari molt més limitat que els autocars de les línies de les urbanitzacions.

Entenc perfectament el que deuen passar els vesins dels carrers de la República Argentina, Mallorca o Passeig Sant Nicolau, que a l’estiu veuen circular per davant les seves cases més de 100 grans autobusos cada dia, que són els trajectes que fan les vuit línies de les platges de Ciutadella. Surt a una mitjana de set busos per hora, un cada 8 minuts i mig. Insuportable.

Deuen esperar com aigua de maig que s’elimini ja l’aturada des Pins, com ha anunciat l’Ajuntament. La decisió compta amb l’oposició dels restauradors, comerciants, empreses de transport i ara també del PP i el govern del Consell. Tenen por que molts deixin d’anar al centre. Com si hi hagués un sol turista disposat a perdre’s els encants del nucli històric per haver de caminar 500 metres. Que aniran a la Via Perimetral, no al polígon industrial. No entenen que no tothom té la sort de viure a un xalet a Son Blanc amb carrers amples i lliures d’autobusos.

Açò sí, tenen raó que tot plegat és un poc improvisat, ja que no tenim una estació i la línia d’autobusos petits que roden per Ciutadella és totalment insuficient. Però si hem d’esperar que açò es resolgui, no es farà mai. Ja fa més de 15 anys que donem voltes allà mateix. Cal actuar ja. No té cap sentit que la qualitat de vida dels residents es ressenti només per estalviar cinc minuts de caminar als turistes.