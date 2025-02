En Xavier Garí, historiador de la Pau ens va explicar en una xerrada en la biblioteca Xavier Amorós de Reus que actualment hi ha en tot el món 35 conflictes bèl·lics, però hi ha també 45 conflictes que s’estan negociant pacíficament. També ens va explicar que durant l’edat mitjana el nombre de morts violentes eren 15 de cada 100. En el segle XX fins i tot comptant els milions de morts de les dues guerres mundials el tant per cent de mortalitat violenta no va arribar a l’1 per cent. És a dir que malgrat les aparences, i totes les matances i destrucció que ens prodiguen els telediaris, en l’actualitat hi ha menys violència que en el passat.

I s’ha abolit legalment la tortura i la pena capital i ens podem començar a imaginar que prest s’aboleixi la guerra. El títol de la xerrada era: «És possible un món sense guerres?». Doncs sí, ens ho podem imaginar. Clar que hem d’aturar entre tots el gran negoci de la guerra. Cada vegada hi ha més gent que deixa d’invertir els seus estalvis en bancs a on encara aposten per la indústria armamentística. I cada vegada hi ha més grups i associacions pacifistes. El conferenciant va acabar assegurant que si actualment és un delicte robar, matar, violar, torturar. Serà un delicte la guerra que permet tots aquests delictes... I ja tenim Constitucions com la japonesa i la italiana que prohibeixen l'ús de la guerra per la resolució de conflictes. Hi ha una dita índia que assegura: «Fa més renou un arbre que cau en un bosc que tota la resta d’arbres creixent». Sí, ens ho hem d’imaginar.