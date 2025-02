Leyendo cada día «Es Diari» se me ocurre que si guardara todas las noticias de la «gestión» que se hace desde las diferentes administraciones y realizara un trabajo de «recolecta» de las veces que son una pésima gestión, llenaría un libro más grande que el de «Petete» (¿os acordáis?)... Pero si lo que «recolectara» es la impunidad de quienes son responsables de esa mala gestión, entonces el libro sería más grande que la enciclopedia Espasa de mi época.

Porque realmente estamos ante un panorama donde se nos cuentan lo que se hace desde la administración (no se salva ninguna) y nosotros no reaccionamos... o bueno, quizás sí reaccionamos con rabia, enfado, pasmo, alucinamos... pero no va más allá nuestra reacción.

Me pregunto cómo puede ser que sigamos «quietas» sin dar la importancia que tiene la mala gestión... una importancia que se me hace cada vez difícil de valorar, tan alucinante son las informaciones que cada día nos ofrecen los medios o quizás aún más creíble, las informaciones que nos dan usuarios, ciudadanos de a pie, entidades cívicas, voluntarios... Es decir la ciudadanía que sufre en sus carnes la ineficacia y la injusta «omisión» de las administraciones ante tantos temas que nos afectan.

¿Nadie es responsable? ¿Cómo puede ser que «ellos» se escuden en un cierre de visión, oído, palabra? ¿Cómo puede ser que no se pregunten qué están haciendo mal? ¿Cómo puede ser que no tengan vergüenza alguna ante el incumplimiento de sus mensajes «tan bonitos» y tan irreales?

Dos meses pidiendo una reunión con un representante de la administración local, sin respuesta.

Seis años de silencio ante un problema cuya resolución hubiera supuesto un negocio posible.

Una prohibición a pintar de color una vivienda con la excusa de que ese no es el color del casco viejo... y luego te das una vuelta por dicho casco y te sorprende (por no usar otra palabra) ver una nueva casa que están pintando de color albero.

Años y aún sin solución para instalar un ascensor... pasado el tiempo ya has perdido la garantía..

Ahora dan permiso para hacer eso en el campo que debería haber hecho la administración competente y no ha hecho en años...

Bueno, ejemplos hay para hartarnos... pero ell@s siguen actuando con impunidad y ¡con la cara bien alta!

Vaya panorama... no hace falta preocuparnos por lo que haga Trump, aquí tenemos más de una preocupación.