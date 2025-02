L’escola de la psicologia de l’optimisme no gaudeix de bona reputació en el món intel·lectual. Els pensadors semblen més profunds tant com més foscos i pessimistes són. Els informatius que pretenen donar només bones notícies fracassen, el que ven és la sang, el fetge i les catàstrofes de tota mena.

D’altra banda, la visió optimista del món està renyida amb els radicalismes de qualsevol signe.

L’extremisme necessita que la gent estigui enfadada i pensi que tot va molt malament. Pel mateix motiu veure les coses de color de rosa és el que volen de la gent els poderosos i els governants mentre que a l’oposició política li convé que la població pensi que la situació és dolenta o molt millorable.

Si donem veu als psicòlegs, una visió molt generalitzada és que una dosi d’optimisme realista és bona per a les persones. Tanmateix, les ulleres de la vie en rose no han de tapar tot el que no va bé a la societat. Sempre cal pensar a construir un món millor, però no perfecte. Totes les evidències de les quals disposem ens mostren que desgraciadament el més semblant a un món ideal és l’infern.

En qualsevol cas els bons optimistes creiem que mai acabarem fregint-nos a les calderes del dimoni. Mai del món. En canvi, hi ha una legió de pessimistes que insisteixen en què ja vivim a l’avern.